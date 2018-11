Palmeiras tem tabela mais difícil até o fim do Brasileirão, diz Jean

O lateral Jean afirmou que o Palmeiras terá uma sequência de jogos mais difícil que os outros candidatos ao título até o final do Campeonato Brasileiro. Depois da partida diante do Atlético-MG neste domingo, em Belo Horizonte, o time recebe o Fluminense, visita o Paraná, joga em casa diante do América-MG e vai ao Rio encarar o Vasco. Na última rodada, o time joga em casa diante do Vitória.

Dentre os adversários, Atlético-MG e Fluminense não têm riscos de rebaixamento e o Paraná já está na Série B do ano que vem. "Acho que a tabela é a mais difícil. Tivemos o exemplo do São Paulo que enfrentou o Paraná fora de casa e acabou tropeçando. Precisamos tirar lições daí. São os jogos mais difíceis que a gente vai enfrentar. Todos esses times querem sair da situação em que se encontram e os jogadores querem mostrar seu futebol. Comigo era assim", disse o lateral em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira na Academia de Futebol.

Depois de conquistar títulos brasileiros pelo São Paulo, Fluminense e o próprio Palmeiras, Jean afirmou que o time precisa controlar a ansiedade para confirmar a conquista de mais uma taça. "A gente fica ansioso, pois estamos mais próximos a cada vitória e a cada rodada. Mas temos de manter os pés no chão. Foi assim em todos os clubes onde passei. A gente precisa conversar com aqueles que ainda não passaram por isso para que a gente deixe a empolgação de lado", receitou.

O lateral revelou que este foi o ano mais difícil de sua carreira. Ele foi submetido a uma cirurgia no joelho direito que o tirou dos gramados por quatro meses. "Foi o ano mais difícil para a carreira e tenho que agradecer ao Palmeiras por todo o apoio que recebi", comentou.