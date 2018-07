Palmeiras já tem um time pronto para a próxima temporada

Acostumado a montar um novo time a cada ano, o Palmeiras deve começar 2016 com um cenário totalmente diferente e com uma equipe pronta. Pelo menos 16 jogadores com potencial para serem titulares têm contrato até dezembro do ano que vem ou mais, o que dá maior tranquilidade e entrosamento para o técnico Marcelo Oliveira começar o trabalho na nova temporada.

O clube deve contratar reforços para o ano que vem, mas já tem um time pronto com Fernando Prass, Lucas, Leandro Almeida, Vitor Hugo, Egídio, Gabriel, Arouca, Zé Roberto, Dudu, Gabriel Jesus e Barrios. Além disso, também podem ser utilizados Cleiton Xavier, Allione, Robinho, Alecsandro e Cristaldo.

Ver o time pronto para 2016 acaba sendo uma vitória da diretoria, que contratou 25 jogadores neste ano com a ideia de moldar o plantel e deixá-lo pronto para o ano que vem. Embora esteja atrás de atletas em todas as posições, a prioridade é a contratação de um zagueiro de peso para atuar ao lado de Vitor Hugo. Mais opções entre laterais, volantes e meias também estão sendo procuradas.

Sete jogadores do atual elenco têm futuro indefinidos, casos de Aranha, Victor Ramos, Jackson, João Paulo, Andrei, Kelvin e Rafael Marques. Deles, os dois que parecem com mais chances de ficarem são Jackson e Rafael Marques.

O zagueiro pertence ao Internacional, com quem tem contrato até dezembro de 2017 e o Palmeiras já manifestou interesse em sua contratação, mas ainda não conversou sobre valores com o clube gaúcho. Já Rafael Marques é o artilheiro do time na temporada, com 15 gols, mas para ficar com ele em definitivo, o Palmeiras teria que pagar 1,5 milhão de dólares para o Henan Jianye, da China, valor considerado elevado pela diretoria, por um jogador de 32 anos.

Algo que pode beneficiar o atacante é o fato de José Roberto Lamacchia, presidente da Crefisa, ser fã assumido do jogador e existir a possibilidade dele investir em sua contratação, como fez com Lucas Barrios, Leandro Almeida, Vitor Hugo e Thiago Santos.

Veja a data que acaba o contrato dos principais jogadores do Palmeiras:

Fernando Prass - 31 de dezembro de 2017

Lucas - 31 de dezembro de 2017

Leandro Almeida - 29 de junho de 2019

Victor Ramos - 31 de dezembro de 2015

Jackson - 31 de dezembro de 2015

Vitor Hugo - 31 de agosto de 2020

Egídio - 31 de dezembro de 2017

Gabriel - 31 de dezembro de 2016

Andrei - 31 de dezembro de 2015

Amaral - 31 de dezembro de 2017

Thiago Santos - 31 de dezembro de 2018

Arouca - 31 de janeiro de 2019

Robinho - 31 de dezembro de 2018

Zé Roberto - 31 de dezembro de 2016

Fellype Gabriel - 31 de maio de 2017

Cleiton Xavier - 05 de fevereiro de 2018

Allione - 24 de julho de 2016

Dudu - 31 de dezembro de 2018

Kelvin - 31 de dezembro de 2015

Gabriel Jesus - 18 de dezembro de 2019

Mouche - 25 de junho de 2016

Rafael Marques - 31 de dezembro de 2015

Alecsandro - 31 de dezembro de 2016

Cristaldo - 31 de julho de 2016

Barrios - 04 de julho de 2017