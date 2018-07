'Palmeiras tem tudo para ser campeão', diz lateral Fabrício

Envolvido em uma troca com o Cruzeiro, o lateral-esquerdo Fabrício foi enfim apresentado oficialmente no Palmeiras nesta segunda-feira. E, diante da imprensa, se mostrou empolgado por trabalhar com o técnico Cuca e não poupou elogios ao seu novo time.

"Eu aceitei a proposta do Palmeiras quando o professor Cuca me ligou e perguntou se eu tinha o interesse de vir. Poderia ter ficado no Cruzeiro porque eu era o único lateral que tinha, mas eu preferi vir para o Palmeiras. O Cruzeiro é grande, mas o Palmeiras também. Pelo elenco que o Palmeiras tem e pelo objetivo de ser campeão que o Cuca me passou, eu optei em vir para o Palmeiras", disse o lateral, que também pode atuar como meia.

Na sua avaliação, o Palmeiras tem estrutura e elenco para brigar pelo título do Brasileirão. "O nosso elenco é forte e, se colocar no papel, é um dos times candidatos a levantar a taça. Mas só no papel não adianta, tem de mostrar. Temos tudo para ser campeão", afirmou.

Recém-chegado ao clube, Fabrício admitiu que vai esperar por sua chance no time de Cuca. "Quando chega, o cara quer jogar, mas respeitando a decisão do professor e os companheiros. Sei esperar a minha oportunidade. Não me precipitarei, cada um tem de fazer o seu, somos um elenco e todos querem jogar", disse o jogador, que se colocou à disposição nas duas posições em que sabe atuar. "O Cuca disse que me usaria de lateral, meia e volante. Eu falei que ajudaria a equipe aonde ele precisasse."

TREINO

Contando com os titulares a sua disposição, Cuca comandou treino nesta segunda, na reapresentação do time após a derrota para a Ponte Preta, no sábado. A novidade foi o retorno do zagueiro Roger Carvalho. Recuperado de lesão, ele treinou normalmente pela primeira vez desde que se machucou.