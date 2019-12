Palmeiras tem um projeto bem definido com a chegada de Vanderlei Luxemburgo

O Palmeiras acertou no domingo a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo e agora a diretoria corre contra o tempo para não ver o planejamento de 2020 ficar comprometido em razão da demora para o acerto com um novo técnico. O objetivo é ter boa parte das definições até sexta-feira, dia 20.

A data é considerada como o "último dia útil de 2020" para os dirigentes palmeirenses. A tendência é que diminua consideravalmente o ritmo de negociações, em razão das festividades de fim de ano, e isso fará com que determinadas transferências sejam retardadas e a indefinição é algo que aflige a diretoria do Palmeiras. O presidente Maurício Galiotte está pressionado, após um ano sem títulos, e por isso, sabe que a cobrança será maior.

Durante as conversas com Luxemburgo e com Sampaoli, os dois treinadores que negociaram com a diretoria do Palmeiras, o objetivo apresentado aos treinadores foi muito claro. A ordem é deixar de lado a ideia de pacotão de reforços, muitos deles caros, e investir mais em qualidade e não quantidade. O clube deve fazer contratações pontuais e utilizar a tão vitoriosa categoria de base, que se destacou durante todo 2019.

Você aprova a volta do técnico Vanderlei Luxemburgo ao Palmeiras? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) December 16, 2019

INVESTIMENTO NA BASE

Nos últimos anos, o Palmeiras tem passado por uma grande reformulação em sua categoria de base e os resultados estão sendo vistos agora. A equipe alviverde é uma das mais fortes no Sub-17 e Sub-20 e alguns atletas, mesmo jovens, já começam a aparecer e devem ser aproveitados. É o caso, por exemplo, do meia Gabriel Veron. O garoto de 17 anos chegou a ser aproveitado nas últimas rodadas do Brasileirão e é visto pela diretoria como um novo que deve se destacar em 2020.

Em razão dos gastos excessivos, o Palmeiras não está mais "nadando em dinheiro" como antes. A saída do diretor de futebol Alexandre Mattos fez Galiotte e seus vices avaliarem que o momento talvez seja de mudar a postura e apostar em reforços que cheguem para jogar. O Palmeiras já tem um elenco numeroso, embora alguns atletas devam ser negociados. "Para compor elenco, podemos apostar em garotos da base. Um ou dois deles podem estourar e conseguimos ter retorno técnico e financeiro", explicou um dirigente, ao Estado.

Acabei a reunião com a direção do Palmeiras faz alguns minutos. Agora é oficial, estou de volta. Retorno ao Clube com a mesma determinação e vontade que sempre me impulsionaram na carreira e no meu trabalho. Vamos todos juntos: AVANTI PALESTRA!!! pic.twitter.com/KoK8rM9878 — Vanderlei Luxemburgo (@vluxemburgo) December 15, 2019

EMPRESTADOS

Além dos meninos da base, o clube também deve avaliar a situação de jogadores que foram emprestados para ganhar experiência. É o caso, por exemplo do atacante Artur, do Bahia, que sem espaço no time alviverde, se destacou no clube baiano. O atacante Papagaio, que estava no Atlético-MG, também será reavaliado.

NEGOCIAÇÕES

O Palmeiras também deve negociar alguns atletas. O clube já anunciou a venda do volante Thiago Santos ao Dallas FC, dos Estados Unidos. O atacante Henrique Dourado, que estava emprestado até o fim do ano, volta para o Henan Jianye, da China. O goleiro Fernando Prass vai deixar o clube e o zagueiro Edu Dracena anunciou sua aposentadoria. Outras negociações estão encaminhadas, mas foram paralisadas até que um novo técnico chegasse. A ideia é tentar vender algum jogador por um valor elevado, que consiga equilibrar as contas e dar fôlego para partir em busca de novos reforços de peso.

BORJA E DEYVERSON

Os dois atacantes devem ter uma atenção especial de Luxemburgo. Inicialmente, ambos estão na lista de atletas que podem sair, mas há a possibilidade do treinador decidir segurar pelo menos um deles e tentar "salvá-lo". Esse é um dos assuntos que Luxa precisará resolver nos próximos dias.

REJEIÇÃO DA TORCIDA

Desde que o nome de Luxemburgo surgiu como possível treinador, a torcida se dividiu entre os que gostam e os que não gostam do treinador. Mas nos bastidores, a diretoria do Palmeiras entende que isso não é algo que preocupa e usam como exemplo o que aconteceu com Felipão. No último retorno do treinador, também houve rejeição, mas os resultados fizeram com que o experiente treinador voltasse a ser idolatrado pela maioria.