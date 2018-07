Palmeiras teme ser prejudicado com polêmica sobre árbitros

A Federação Paulista anunciou nesta quinta-feira que a Crefisa e FAM serão patrocinadoras dos árbitros na reta final do Campeonato Paulista. A decisão criou polêmica já que as empresas também anunciam no uniforme do Palmeiras. A FPF e o clube se defenderam e falaram que não existe nada de errado. Já o técnico Oswaldo de Oliveira admite preocupação por entender que o time possa ser prejudicado em campo.

"A arbitragem é neutra e não vai sofrer influência. Me preocupa é esse assunto ficar sendo debatido tanto e a arbitragem, na tentativa de não parecer parcial, se tornar parcial às avessas", comentou o treinador palmeirense. O fato é que mesmo com toda a polêmica, o trio de arbitragem vai estampar as marcas da financiadora e da faculdade nos uniformes. Oswaldo acredita que o tema não deve atrapalhar em nada a preparação da equipe para o jogo.

"Retórica que para todos está bem claro. Eles já passaram por essa situação e sabem da importância desses jogos. Como o ânimo de cada jogador varia, a gente precisa estimular e incentivar para que estejam preparados para o momento", disse Oswaldo.

A Fifa comunicou, através de sua assessoria de imprensa, que vai analisar o caso e se perceber que realmente pode ocorrer algum tipo de conflito de interesse, deve entrar em contato com a CBF para definir o que pode ser feito.

O Palmeiras enfrenta o Botafogo, de Ribeirão Preto, no domingo, às 11h, no Allianz Parque. O time do Palmeiras vai a campo com Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Victor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Arouca, Robinho, Dudu e Rafael Marques; Cristaldo.