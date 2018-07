Palmeiras tenta a contratação de Carlinhos e Sueliton para as laterais

SÃO PAULO - Reforçar as laterais é uma das prioridades do Palmeiras para a próxima temporada. Por isso, o clube já sonda alguns jogadores e dois nomes aparecem com força no clube. Na direita, Sueliton, do Criciúma, é o eleito, enquanto na esquerda a diretoria alviverde mostrou interesse em Carlinhos, do Fluminense.

A situação mais complicada é a do jogador do time carioca. “O Palmeiras foi um dos clubes que nos procuraram para saber a situação dele. Mas o Carlinhos ainda tem contrato com o Fluminense e acredito ser difícil sair agora”, disse o empresário do jogador, o ex-atacante Luizão, em entrevista ao Estado. Para contratar o lateral, o time alviverde pode emprestar alguns atletas.

Negociação mais fácil parece ser com Sueliton. O jogador fica sem clube até dia 31 e tem recebido sondagens de vários clubes. “O Palmeiras se interessou pela técnica do Sueliton e esperamos definir a situação até o fim da semana”, disse Cesar Botega, empresário do jogador.

Paralelamente, o clube continua conversando com Medina, do Atlético Nacional. No domingo, o clube colombiano foi campeão nacional e agora deve voltar às negociações.