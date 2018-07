Palmeiras tenta a liberação de Valdivia para jogar o clássico

A direção do Palmeiras briga pela liberação do meia Valdivia da seleção chilena para que ele tenha condições de enfrentar o São Paulo dia 16 de novembro, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador foi convocado pelo técnico Jorge Sampaoli para dois amistosos da seleção e, caso seja mantido no time nacional, não terá condições de atuar no clássico.

O Chile joga contra a Venezuela dia 14 e depois enfrenta o Uruguai, dia 18. A ideia é conseguir que ele atenda sua seleção apenas no confronto com os uruguaios ou então, que seja dispensado dos dois jogos. O problema é que o chileno está pendurado com dois cartões amarelos e se for advertindo diante do Atlético-MG, sábado, às 19h30, no Pacaembu, não terá como atuar diante do rival paulista.

A expectativa da diretoria é ter a resposta até sábado. Caso não tenha a liberação, Valdivia deve "cavar" o cartão amarelo para cumprir suspensão contra o São Paulo e ter condições de atuar diante do Sport, dia 20, em jogo que pode celebrar a inauguração do novo estádio.

O meia de 31 anos havia dito após a Copa do Mundo que não queria mais defender a seleção, mas mudou de ideia após ver a negociação com o Al Fujairah, dos Emirados Árabes, não ser concretizada. Segundo Valdivia, indo para o mundo árabe, a competitividade seria menor e ele não conseguiria jogar em bom ritmo pela seleção.