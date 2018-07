Palmeiras tenta abrir vantagem no jogo em casa

O Palmeiras tem nesta quinta-feira outra chance de abrir vantagem em casa num confronto da Copa do Brasil. Contra o Atlético Goianiense, a partir das 19h30 (de Brasília, com transmissão do estadao.com.br e da rádio Eldorado/ESPN), no Palestra Itália, a tática será a mesma que foi utilizada duas semanas atrás, contra o Atlético Paranaense: vencer sem sofrer gols. "Não temos por que mudar essa linha de pensamento. Se a gente fizer 1 a 0 de novo estará de bom tamanho", admitiu o técnico palmeirense Antônio Carlos.

Se a tática não muda, algumas peças que tentarão dar a vantagem ao Palmeiras serão outras. O volante Marcos Assunção chegou nesta semana do Prudente e estreia no lugar de Pierre, suspenso. Outra novidade será o meia Cleiton Xavier, que está recuperado de contusão e volta após cinco jogos ausente.

Assim, o novo meio-de-campo palmeirense terá Edinho, Marcos Assunção, Cleiton Xavier e Lincoln, sendo que Diego Souza será deslocado outra vez para o ataque. O outro atacante titular é dúvida: Robert ainda se recupera de dores na coxa direita - se não puder jogar, abre espaço para a entrada de Ewerthon.

Com essa formação, Antônio Carlos espera abrir uma boa vantagem para ter tranquilidade no jogo de volta contra o Atlético-GO, dia 5 de maio, em Goiânia. Contra o Atlético-PR, na fase anterior da Copa do Brasil, a tática deu certo: vitória por 1 a 0 no Palestra Itália e empate por 1 a 1 em Curitiba.

PALMEIRAS - Marcos; Márcio Araújo, Danilo, Léo e Armero; Edinho, Marcos Assunção, Lincoln e Cleiton Xavier; Diego Souza e Robert (Ewerthon). Técnico: Antônio Carlos.

ATLÉTICO-GO - Márcio; Marcos Gabriel, Jairo, Gilson e Thiago Feltri; Agenor, Pituca, Ramalho e Robston; Rodrigo Tiuí e Marcão. Técnico: Geninho.

Árbitro: Leonardo Gaciba da Silva (RS).

Horário: 19h30 (de Brasília).

TV: SporTV e ESPN.

Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3.

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo.