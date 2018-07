Palmeiras tenta aproveitar saída de Luis Felipe para ficar com Kardec

SÃO PAULO - Destaque do Palmeiras na temporada, o atacante Alan Kardec é um dos jogadores mais cobiçados do elenco, por isso a diretoria já estuda a possibilidade de garantir sua permanência por mais tempo – ele tem contrato até 30 de junho de 2014. E quem pode ajudar nesta empreitada é o lateral-direito Luis Felipe. O garoto revelado pelo clube tem um acerto para defender o Benfica, clube detentor dos direitos federativos de Kardec, mas seu vínculo com o Palmeiras termina só em março.

O plano do Palmeiras é liberar o lateral em janeiro e, em troca, o clube português facilitaria a permanência do atacante no Brasil. Para contratá-lo, o Palmeiras teria de pagar cerca de 5 milhões de euros (R$ 15 milhões). Como o valor é elevado, a ideia seria parcelar ao máximo o pagamento ou tentar apenas a prorrogação do empréstimo por mais seis meses ou um ano.

O negócio seria interessante também para o Benfica, que teria Luis Felipe no início da temporada. Caso o lateral saia apenas em março, ele só poderá ser inscrito no clube português a partir de agosto. O Palmeiras chegou a negociar a renovação de Luis Felipe, mas o clube errou na digitação do novo contrato e, ao chamá-lo para corrigir, ele não quis mais renovar pelos valores combinados.

Enquanto isso, a diretoria palmeirense busca reforços. O meia Elano, do Grêmio, foi oferecido e é um nome que está sendo estudado. O que pode atrapalhar é o salário do atleta, considerado elevado demais para os padrões do clube recém-saído da Série B - os valores não foram revelados.