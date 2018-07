Palmeiras tenta confirmar favoritismo e evitar trauma

"Temos que vencer de qualquer jeito", resumiu Juninho, deixando claro o espírito da equipe do Palmeiras. Mas tudo isso é mais uma precaução do que uma real preocupação. O fraco adversário do interior de Alagoas não deve oferecer muito risco aos palmeirenses, embora deva tentar. "Para eles, será o jogo da vida. Então eles vão fazer de tudo para nos vencer", completou o lateral-esquerdo.

E manter o clima harmonioso neste momento é fundamental. Já que no domingo o Palmeiras tem pela frente o rival Corinthians, em clássico válido pelo Paulistão. Mas, ainda com a memória dos tropeços do ano passado, a ordem palmeirense é pensar em um jogo por vez.

Pela primeira vez na temporada, a equipe não conta com Daniel Carvalho ou Valdivia, seus dois principais meias. O chileno Valdivia cumpre suspensão pela expulsão contra o Corinthians, no Brasileiro do ano passado. E Daniel Carvalho sentiu dores na coxa direita nesta terça-feira, o que fez com que sequer fosse relacionado para a partida.

No treino desta terça-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari mostrou que pode ousar no jogo desta quarta. Durante o coletivo, ele começou a atividade no esquema 4-3-3, com o atacante Ricardo Bueno no lugar do meia Daniel Carvalho. Logo depois, tirou Ricardo Bueno e colocou o meia Patrik, que tem uma característica bem mais defensiva, mas pinta como opção.