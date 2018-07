Palmeiras tenta confirmar vaga na final da Copa do Brasil

SÃO PAULO - Faz 12 anos que o Palmeiras não chega a uma final de competição nacional, 14 anos sem decidir a Copa do Brasil. E nesta quinta-feira, a partir das 21 horas, contra o Grêmio de Vanderlei Luxemburgo, na Arena Barueri, Luiz Felipe Scolari tenta repetir um feito que pode colocar fim a uma agonia que persegue o time palmeirense faz tempo.

Foi em 2000 que Flávio Murtosa comandou o Palmeiras na conquista da Copa dos Campeões. Dois anos antes, Luiz Felipe Scolari levou o Palmeiras ao título então inédito da Copa do Brasil. Agora, eles estão juntos, Felipão como técnico e Murtosa como auxiliar, e tentam colocar a equipe na final da competição nacional. E estão perto do objetivo: com a vitória por 2 a 0, semana passada, no Olímpico, em Porto Alegre, até uma derrota por um gol de diferença nesta quinta-feira servirá para passar de fase.

Apesar da boa vantagem no confronto e da confiança, os palmeirenses tentam não se entusiasmar tanto para não considerar a classificação como já ganha. Afinal, dizem os jogadores, o Grêmio tem um bom elenco e toda condição de dar o troco mesmo fora de casa. "Temos a vantagem, mas vamos brigar em campo o jogo inteiro", avisou o lateral-direito Cicinho. "Temos de respeitar um adversário como o Grêmio", ressaltou o atacante Barcos.

Felipão vai apostar novamente no esquema que deu certo em Porto Alegre, com o zagueiro Henrique na função de volante, deixando Maurício Ramos e Thiago Heleno na zaga. O volante Marcos Assunção, que pouco treinou nesta semana por causa de dores na coxa direita, deve ser confirmado como titular.

As mudanças no time vão estar do meio-de-campo para a frente. Com o atacante Luan machucado e longe dos gramados por até dois meses, Mazinho ganha a vaga após boas atuações nos últimos dois jogos. A outra alteração só deve ser confirmada por Felipão pouco antes do apito inicial: o meia chileno Valdivia pode aparecer como novidade - se ele ficar no banco, Daniel Carvalho permanece como armador.

Com a Arena Barueri lotada - 30.500 ingressos vendidos antecipadamente, sendo 26 mil só para a torcida do Palmeiras -, o time promete não decepcionar. E quem melhor resume o sentimento de toda a nação palmeirense é o zagueiro Maurício Ramos, que chega a se emocionar ao falar do time. "Faz 10 anos que o Palmeiras necessita de um título de expressão e, se isso acontecer, vai ser feriado nacional", exagerou o atleta, que prefere nem imaginar numa eliminação. "Seria tragédia demais, muito terrível."

PALMEIRAS - Bruno; Cicinho, Maurício Ramos, Thiago Heleno e Juninho; Henrique, Marcos Assunção, João Vitor e Valdívia (Daniel Carvalho); Mazinho e Barcos. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GRÊMIO - Victor; Edilson, Werley, Gilberto Silva e Pará; Fernando, Léo Gago, Souza e Marco Antônio; Kleber e Marcelo Moreno. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Árbitro - Ricardo Marques Ribeiro (MG); Horário - 21 horas; TV - SporTV e ESPN Brasil; Rádio - Estadão ESPN (AM 700/FM 92,9); Local - Arena Barueri, em Barueri (SP).