Palmeiras tenta contratar lateral-direito do Sport

Junto com a vinda de Felipe Melo, o Palmeiras tenta viabilizar nos próximos dias a contratação de outro reforço. O lateral-direito Samuel Xavier deve deixar o Sport para reforçar a equipe paulista, que analisa condições para fechar essa contratação, como o pagamento em dinheiro e a possível ida ao time pernambucano de jogadores que não devem ser utilizados nesta temporada.

Samuel Xavier se destacou na disputa do último Campeonato Brasileiro e apesar de em novembro ter renovado com o clube até 2019, está perto do acerto com o Palmeiras. O Sport sonha em ter o volante Arouca, enquanto o atual campeão brasileiro analisa outras alternativas no elenco, como, por exemplo, o lateral João Pedro.

O alvo do Palmeiras foi sugerido como reforço pelo atual treinador do time, Eduardo Baptista. Os dois trabalharam juntos no Sport. A negociação tem se arrastado desde dezembro e a tendência é para um desfecho positivo ainda nesta semana.

A lateral direita tem ainda outro foco. A diretoria do Palmeiras quer renovar com Fabiano, emprestado pelo Cruzeiro e autor do gol do título do nacional, no ano passado. O outro jogador da posição é Jean, volante de origem, mas que atua regularmente como improvisado nessa posição.