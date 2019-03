Palmeiras tenta corrigir ataque para ir à semifinal do Campeonato Paulista

A primeira decisão do ano, a disputa por vaga na semifinal do Campeonato Paulista, obriga o Palmeiras a corrigir um defeito recorrente para avançar à próxima fase. O time recebe nesta terça-feira o Novorizontino, no Pacaembu, às 21h, com a necessidade de melhorar o ataque para conseguir passar com tranquilidade.

Depois do empate em 1 a 1 no sábado, fora de casa, a equipe precisa apenas de uma vitória simples para avançar. Em caso de nova igualdade, a disputa será nos pênaltis. Embora ter de ganhar do Novorizontino pareça uma tarefa simples, nos últimos jogos o Palmeiras sofreu para marcar gols.

Nos quatro compromissos recentes pelo Paulista a equipe anotou uma vez em cada partida e sempre no segundo tempo. No jogo de ida, assim como nos anteriores, o Palmeiras repetiu o roteiro de criar pouco na etapa inicial e ter de mexer no time para conseguir fazer um gol.

Para a partida com o Novorizontino, o time pode ter uma mudança no ataque. Arthur Cabral estreou bem no ano, marcou gol no sábado e pode tomar a vaga de Borja, que vive má fase e perdeu boas chances na partida de ida.

O técnico Luiz Felipe Scolari definiu a equipe em dois treinos fechados, mas demonstrou estar bastante satisfeito com Arthur Cabral. "Ele é jovem, promissor e tem condições de mostrar o motivo de ter vindo, e foi o que aconteceu. Ele teve a oportunidade e fez o gol. Ele trabalhou para isso e continuará trabalhando para melhorar", comentou o treinador.

Será a quarta vez nos dois últimos anos que o Palmeiras vai decidir um mata-mata no Pacaembu. O clube levou a melhor nas três vezes anteriores: uma pela Copa do Brasil e duas pelo Campeonato Paulista, da qual uma diante do próprio Novorizontino, em 2017.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X NOVORIZONTINO

PALMEIRAS: Fernando Prass; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart; Gustavo Scarpa, Dudu e Arthur Cabral (Borja). Técnico: Luiz Felipe Scolari

NOVORIZONTINO: Oliveira; Lucas Ramon, Everton Sena, Edson Silva e Paulinho; Jean Patrick, Adilson Goiano, Danielzinho e Murilo Henrique; Felipe Marques e Cléo Silva. Técnico: Roberto Fonseca

Juiz: Vinícius Araújo

Local: Pacaembu

Horário: 21h

Na TV: Pay-per-view