Palmeiras tenta 'esquecer' ansiedade antes do clássico de sábado

O Palmeiras enfrenta o Oeste, nesta quarta-feira, em Barueri, para tentar esquecer a proximidade do clássico com o Corinthians, no próximo sábado, pelo Campeonato Paulista. Embora a torcida esteja empolgada pelo encontro com o rival e o elenco também sinta essa expectativa, o discurso nos últimos dias foi de focar totalmente no compromisso mais próximo e deixar o dérbi em segundo plano.

"Só depois do jogo contra o Oeste nós pensaremos no jogo do fim de semana", disse o zagueiro Luan nesta terça-feira, em entrevista coletiva na Academia de Futebol. "É uma semana especial, mas não podemos pensar no jogo do fim de semana se temos um jogo difícil na quarta", completou defensor. A equipe encerrou a preparação para enfrentar o Oeste com treino fechado.

A torcida já vive o clima de ansiedade pelo clássico. Apesar de reclamações pelo valor do ingresso (o mais barato é de R$ 100), mais de 30 mil entradas foram vendidas até o fim da tarde desta terça-feira. A tendência é o Palmeiras receber o Corinthians no sábado com o Allianz Parque lotado para o primeiro clássico do clube alviverde nesta temporada.

A semana de clássico não mudou a postura do Palmeiras de fazer um rodízio de titulares. O técnico Luiz Felipe Scolari pretende montar o time para enfrentar o Oeste e depois para encarar o Corinthians com o mesmo critério: o de privilegiar quem está com um melhor condicionamento físico.