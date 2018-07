Cobrado, Palmeiras tenta evitar mais pressão diante do Avaí

Cobrança pública da diretoria, protesto da torcida e as primeiras críticas mais contundentes sobre o trabalho de Marcelo Oliveira. Com este cenário pouco animador, o Palmeiras vai até Florianópolis encarar o Avaí, neste sábado, às 18h30, ciente de que só com um bom resultado e atuação convincente farão as coisas mudarem.

Com o título praticamente descartado, o foco é a Copa do Brasil. Por isso, alguns atletas serão poupados. Barrios e Zé Roberto ficaram em São Paulo se preparando para o confronto com o Fluminense. Cleiton Xavier, Robinho e Fellype Gabriel continuam fora, assim como Gabriel e Arouca.

Após tantas críticas na derrota para a Ponte Preta, Marcelo Oliveira prometeu mudanças. Em busca de privacidade, ele resolveu fechar o treino de ontem, quando testou algumas variações táticas não só para a partida de hoje como as seguintes.

O problema maior está na criação no meio de campo. Contra o Avaí, Allione deve ser titular pela primeira vez no ano e responsável por abastecer Alecsandro e companhia. O argentino tem entrado bem nos últimos jogos e pode aproveitar a ausência de Zé Roberto para ganhar espaço.

O Avaí, comandado por Gilson Kleina, venceu o Palmeiras apenas uma vez em sua história, no Brasileirão de 2010. Para o jogo de hoje, o ex-treinador palmeirense não poderá contar com o zagueiro Antonio Carlos, o volante Eduardo Neto e o atacante Anderson Lopes, todos suspensos.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ: Vagner; Nino Paraíba, Emerson, Jeci e Romário; Adriano, Renan, Néstor Camacho e Marquinhos; Romulo e André Lima

Técnico: Gilson Kleina

PALMEIRAS: Fernando Prass; João Pedro, Jackson, Leandro Almeida e Egídio; Thiago Santos, Matheus Sales (Andrei Girotto), Allione, Gabriel Jesus e Rafael Marques; Alecsandro

Técnico: Marcelo Oliveira

JUIZ: Marcelo de Lima Henrique (PE)

LOCAL: Ressacada, em Florianópolis

HORÁRIO: 18h30