Palmeiras tenta evitar que Alan Kardec brilhe novamente no clássico

O São Paulo tem Kaká, Ganso, Luis Fabiano, Pato, mas quem preocupa o elenco do Palmeiras é Alan Kardec. O jogador foi assunto nos últimos dias e sua atuação no primeiro turno, reforça a necessidade de ter atenção redobrada com ele.

"Trabalhei com ele no Vasco. Ele cresceu muito nos últimos três anos e é um jogador de difícil marcação, pela presença de área que tem, e está sempre completando os espaços. Ele é agudo e pode decidir a qualquer momento", disse o preocupado técnico Dorival Júnior.

No primeiro turno, quando o Palmeiras ainda era comandado por Ricardo Gareca, Alan Kardec aproveitou cruzamento de Alvaro Pereira, se posicionou melhor que Victor Luis e de cabeça marcou o gol. A falha de posicionamento (já que um zagueiro deveria marcar o são-paulino) ainda é lembrada principalmente pelo lateral.

"O Alan Kardec tem muita qualidade, sabemos que não podemos vacilar com ele, se ele tiver uma chance, sabe fazer o gol. Temos de entrar bem ligados para isso não acontecer", avisou o jogador, que deve atuar improvisado como volante, ao lado de Marcelo Oliveira e Wesley.

Para segurar o ataque tricolor, Dorival deve armar um time mais preocupado com a marcação, por isso a escalação de três volantes. Durante o treino de ontem, o treinador deu ênfase na marcação pelas pontas e deve apostar nas jogadas em cima dos laterais do Tricolor, que devem ser Hudson e Michel Bastos.

MISTÉRIO DO MAGO

Dorival Júnior disse não acreditar na possibilidade de contar com Valdivia para o jogo, mas o meia pode aparecer de surpresa. O técnico Jorge Sampaoli afirmou que poderia liberá-lo depois do amistoso da seleção chilena contra a Venezuela, disputado ontem. O Chile ainda enfrenta o Uruguai, na terça-feira.

Caso realmente não tenha o chileno em campo, o treinador terá que decidir se vai de Felipe Menezes ou Mazinho para ser o principal organizados das jogadas da equipe.