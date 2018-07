Quem será capaz de parar o líder Corinthians? O Palmeiras é o candidato da vez, até porque uma vitória hoje, às 16h, no Allianz Parque, é fundamental para que a equipe ainda mantenha alguma esperança de título.

O Corinthians é o time a ser batido neste Campeonato Brasileiro. A equipe não perde há 14 rodadas, deixou os principais adversários para trás e disparou na liderança. A última derrota no Nacional foi há mais de dois meses, no dia 20 de junho, quando perdeu por 1 a 0 do Santos na Vila Belmiro.

Os clássicos, inclusive, têm sido o calcanhar de Aquiles do time de Tite na temporada. A equipe não vence seus rivais no Estado há oito partidas, desde março, quando bateu o São Paulo, ainda pela primeira fase do Campeonato Paulista.

Já o Palmeiras tem se dado bem nos últimos clássicos, principalmente com o Corinthians. Em abril, nos pênaltis, eliminou o arquirrival do Estadual em pleno Itaquerão. No mês seguinte, de novo na casa do adversário, venceu por 2 a 0.

É neste retrospecto e na força da sua torcida que o Palmeiras confia para acabar com a série invicta do adversário e continuar sonhando com a possibilidade de ser campeão. Hoje, o Corinthians está 15 pontos à frente (49 a 34). Se a diferença subir para 18, ficaria praticamente impossível de ser descontada em 15 rodadas.

Há outro fator que contribui para motivar os palmeirenses nesta tarde. O time busca a primeira vitória sobre o maior rival na sua nova arena. No único confronto entre os dois no Allianz Parque até agora, o Corinthians venceu por 1 a 0, no Campeonato Paulista.

O técnico Marcelo Oliveira afirma que o clássico pode dar “um novo rumo” para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro depois de oscilar várias rodadas entre vitórias e derrotas. “Pode ser um divisor e dar um novo rumo para nossa equipe, desde que tenhamos uma produção melhor. Vamos enfrentar o time mais regular do campeonato”, afirmou.

O desempenho como mandante é o principal motivador. O Palmeiras tem apenas uma derrota em sete jogos sob o comando de Marcelo Oliveira. Grande parte dessa força vem do público. O clube tem a melhor média de público da competição e terá novamente casa cheia: até sexta-feira, 31 mil ingressos haviam sido vendidos.

O treinador deu apenas algumas pistas sobre a escalação. Fez muitos elogios a Gabriel Jesus, o único previamente escalado. Marcelo Oliveira não confirmou o lateral Egídio, que está em má fase e foi substituído nos últimos jogos. Zé Roberto pode entrar na esquerda. “Estamos buscando a melhor formação de defesa, os zagueiros que podem casar melhor, e as laterais também. Não posso garantir que ele (Egídio) vá jogar”, disse o treinador. No meio, permanece a dúvida sobre a escalação de Arouca, fora dos últimos quatro jogos por causa de uma lesão muscular, ou Thiago Santos, volante que foi relativamente bem contra o Goiás.

Do lado do Corinthians, Tite terá a volta de Renato Augusto, que não enfrentou o Fluminense por causa de uma virose. Na defesa, o zagueiro Felipe retorna de suspensão no lugar de Edu Dracena. Com um edema no músculo posterior da coxa esquerda, o lateral Uendel continua fora. Assim, o garoto Guilherme Arana está mantido na equipe.

Mesmo com tantas mudanças, Tite tem conseguido manter o bom padrão de jogo da equipe. Na vaga de Elias (na seleção brasileira), por exemplo, o treinador “descobriu” Marciel, recém-promovido da base e autor de um golaço na última quarta-feira.