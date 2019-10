Palmeiras tenta manter bom retrospecto recente contra o Athletico-PR

A oito pontos do líder Flamengo, o Palmeiras pensa neste domingo em outro time rubro-negro: o Athletico-PR, adversário a partir das 19h, na Arena da Baixada. A equipe alviverde se apega ao retrospecto recente em busca de um bom resultado em Curitiba. O Palmeiras venceu os últimos três jogos contra o Athletico-PR. Na Arena da Baixada, saiu vitorioso em 2016 e 2018, quando foi campeão brasileiro.

O duelo marca o reencontro de Weverton e Raphael Veiga com o Athletico-PR. O goleiro atuou na equipe paranaense até ser comprado no fim de 2017 e completará hoje 80 jogos pelo Palmeiras, enquanto o meia esteve emprestado em 2018.

Além do retrospecto recente contra o Athletico-PR, o que anima o elenco do Palmeiras é a pontuação deste ano em relação aos anos em que conquistou o título. Passadas 26 rodadas, a equipe soma 53 pontos nesta temporada. Em 2018, eram 50 pontos, um a mais do que em 2016.

“Neste ano, os nossos pontos estão maiores do que quando fomos campeões. Lógico que o Flamengo está fazendo um campeonato incrível, temos de tirar o chapéu para eles, mas, enquanto tivermos chances, lutaremos pelo título”, afirmou Veiga.

Para a partida de hoje, o técnico Mano Menezes fez mistério em relação à equipe titular. A principal dúvida é no ataque. Ainda sem Luiz Adriano, lesionado, os centroavantes Deyverson, Borja e Henrique Dourado brigam por uma posição. No Athletico-PR, o técnico Tiago Nunes conta com o retorno do zagueiro Thiago Heleno, que cumpriu suspensão na rodada passada.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X PALMEIRAS

Athletico-PR: Santos; Madson, Léo Pereira, T. Heleno e M. Azevedo; Wellington; B. Guimarães e Cittadini; Rony, T. Anderson e Cirino. Técnico: T. Nunes.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Scarpa; Dudu, Willian e Deyverson. Técnico: Mano Menezes.

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG).

Local: Arena da Baixada.

Horário: 19h.

Na TV: TNT.