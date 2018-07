Palmeiras tenta prorrogar negociação por Wesley

SÃO PAULO - O Palmeiras tenta prorrogar o prazo para acertar a contratação do meia Wesley, que acabaria nesta sexta-feira. O presidente Arnaldo Tirone pediu um tempo a mais para a diretoria do Werder Bremen e aguarda a resposta, mas acredita que terá uma resposta positiva e ganhará tempo para correr atrás do dinheiro da primeira parcela.

O clube tem nas mãos cerca de R$ 2,5 milhões para investir, mas teria que pagar agora R$ 4,5 milhões, além de R$ 500 mil de despesas bancárias e impostos.

"Pedidos um tempo maior para conseguir o dinheiro e estamos vendo uma forma de fazer a conta fechar", disse o presidente, que não acredita ter a resposta nesta sexta-feira.

O acerto entre Werder e Palmeiras foi de 6 milhões de euros (R$ 13, 5 milhões) que seriam pagos em três parcelas iguais por 100% dos direitos do jogador. O problema é que o Palmeiras não tem os 2 milhões de euros (R$ 4,5 milhões) da primeira parcela e havia acertado que um investidor bancaria a venda, mas ele desistiu do negócio.

Tirone fez uma nova oferta aos alemães e ofereceu 4,5 milhões de euros (R$ 10,1 milhões) por 70% do jogador, mas eles desistiram. "Estamos trabalhando bastante para conseguir fechar o negócio", garantiu o dirigente.

Caso todas as tentativas sejam frustradas, o clube vai tentar o empréstimo do jogador. Os dirigentes do Werder já haviam manifestado que seu objetivo era a venda, mas como não demonstra muita vontade em ficar com o atleta, poderia mudar de opinião.

Se não conseguir trazer Wesley, Tirone prometeu que vai atrás de mais reforços.