Palmeiras tenta reabilitar o moral contra o Paulista, em Jundiaí

Felipão sabe que não tem mais motivos nem desculpas para dar caso o time fracasse novamente este ano. Até 2011, ele reclamava da falta de peças e das dificuldades de reposição na equipe, fato que mudou completamente agora. O leque de opções para armar o Palmeiras é grande, tanto que Wesley deve ficar no banco hoje, assim como Daniel Carvalho, que volta de lesão na coxa direita após dois jogos afastado.

Antes da apresentação de Wesley, o presidente Arnaldo Tirone foi bem claro nos seus objetivos. “É um jogador de seleção que vem para ajudar. Vamos disputar quatro torneios no ano e esperamos conquistar um ou dois títulos”, apontou.

O vice-presidente Roberto Frizzo também lembra que a diretoria tem feito a sua parte, mas, político e até para não atrapalhar a boa fase do time, tenta não colocar pressão em Felipão. “Não acho que ele esteja devendo alguma coisa. A diretoria tem buscado agregar jogadores e o treinador está fazendo a sua parte. Acho que ele está satisfeito com o elenco”, declarou.

Frizzo está certo neste sentido: Felipão realmente está contente com o grupo que tem em mãos. Precisa corrigir um ou outro ponto, como o posicionamento da sua defesa, mas por enquanto ele não tem do que reclamar.Na noite de hoje, seu principal objetivo será observar como o time se comporta após uma derrota. Até então, o Palmeiras vinha só de alegrias e não conhecia um tropeço havia 22 partidas, desde o ano passado. Mas o Corinthians acabou com os bons números alviverde.

Mesmo recuperado, Daniel Carvalho deve ficar na reserva. Valdivia ainda tem pontos com Felipão, apesar de não ter ido tão bem no clássico, e é uma das esperanças da torcida que promete lotar o estádio Jayme Cintra pela segunda semana consecutiva – o Palmeiras também jogou em Jundiaí na última quarta-feira e venceu o Coruripe por 3 a 0, pela Copa do Brasil.

Agora na terceira colocação, o Palmeiras precisa da vitória para não correr o risco de sair do G-4 – Santos e Mogi Mirim estão na cola, com apenas dois pontos a menos (30 a 32). O triunfo também pode colocar o time alviverde na liderança, desde que São Paulo e Corinthians tropecem na rodada. Sem Henrique, suspenso, Felipão deve dar mais uma chance para o paraguaio Román na zaga. Mas o que a torcida quer mesmo ver é a estreia de Wesley, que provavelmente ficará para o segundo tempo.

Recuperação. Se o Palmeiras está na luta pelas primeiras posições, o Paulista ainda sonha com vaga na próxima fase, mas o futebol apresentado ultimamente não o credencia à classificação. Apesar de jogar em casa, o time sabe que o favoritismo está todo com o adversário. E terá de superar as dificuldades para tentar se recuperar da derrota que sofreu para o Oeste, na última rodada.

Expulso em Itápolis, Dener é o único desfalque do Paulista. O atacante Renan Marques fica com a vaga na equipe.