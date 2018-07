Com imagens raras, Palmeiras lança álbum do centenário

Poucos dias depois de completar 101 anos, no dia 26 de agosto, chegaram às bancas da capital as figurinhas do centenário do Palmeiras, lançado pela editora Panini. O lançamento oficial do produto será na próxima quarta-feira, dia 16 de setembro, mas hoje os torcedores mais ansiosos já podem encontrar os pacotinhos em São Paulo.

O Estadão comprou suas primeiras figurinhas em uma banca na Alameda Barão de Limeira, no centro da cidade. Cada envelope custa R$ 1 e vem com 5 cromos autocolantes.

A qualidade das figurinhas impressiona. Existem cromos com relevo, brilhantes e com design inovador, diferente do habitual. Através do álbum, o torcedor poderá navegar pela história do clube desde sua fundação. Estão retratados nos cromos os primeiros times, dirigentes e até mesmo a construção do estádio, em cenários desconhecidos de boa parte dos torcedores. Os principais craques, como Luis Pereira, ganharam, além das fotos, caricaturas.

Em um dos cromos, pode-se ver a atual Rua Palestra Itália ainda com paralelepípedos, o ginásio antigo e a entrada social. Em outros, são retratados os ídolos do clube, como os goleiros Marcos e Oberdan Cattani, o atacante Evair, o lateral-esquerdo Roberto Carlos, os volantes e meias Dudu, Ademir da Guia, Alex, César Sampaio e Rivaldo entre outros. Também estão no álbum todos os símbolos, os mascotes, as camisas usadas ao logo dos 100 anos e ainda uma vasta coleção dos troféus conquistados pelo Palmeiras.