Palmeiras terá cinco desfalques para enfrentar o Botafogo

O elenco do Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira e iniciou os trabalhos de olho no duelo com o Botafogo no sábado, às 21h, no Pacaembu, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Mano Menezes terá cinco desfalques.

LEIA TAMBÉM > Mano cobra melhora dos meias do Palmeiras

Além do goleiro Weverton e do zagueiro Gustavo Gómez nas seleções brasileira e paraguaia, o treinador não poderá contar com o volante Felipe Melo e o atacante Willian, suspensos, e ainda não terá o atacante Luiz Adriano que sofreu uma lesão na derrota por 2 a 0 para o Santos na Vila Belmiro.

Fernando Prass deve ganhar uma chance no gol. Isso porque na última convocação de Weverton, os reservas da meta se revezaram na titularidade. Como Jailson atuou no clássico da quarta-feira, a tendência é que ocorra essa mudança.

A zaga deverá continuar com Luan e Vitor Hugo. Para a vaga de Felipe Melo, o treinador tem como opções Thiago Santos e Matheus Fernandes. Do meio para a frente é uma incógnita. Como a equipe teve uma fraca atuação contra o Santos, Mano Menezes fazer diversas mudanças.

Dudu é o único garantido no setor. Na armação das jogadas, Gustavo Scarpa pode dar lugar a Lucas Lima. Carlos Eduardo, Zé Rafael e Hyoran disputam um lugar pelo lado esquerdo, enquanto Borja, Deyverson e Henrique Dourado estão na briga pelo posto de centroavante.

Com a derrota para o Santos, o Palmeiras caiu para a terceira colocação e pode ver o Flamengo abrir oito pontos de vantagem na liderança. O time rubro-negro recebe o Atlético-MG nesta quinta-feira, às 20h, no Maracanã, no complemento da 24ª rodada.