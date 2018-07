Palmeiras terá de driblar condições do gramado contra o Flu

Uma foto publicada terça-feira na rede social mostra as condições do gramado do estádio do Palmeiras após os shows que o Allianz recebeu no fim de semana, entre eles o da banda Muse, que montou um palco quase no meio do campo. Há muitas falhas na grama. Os administradores do local estão desde segunda-feira trabalhando para deixar o gramado em situação boa de jogo. O Palmeiras recebe o Fluminense nesta quarta-feira, às 22h, precisando ganhar para chegar à final da Copa do Brasil.

A condição do campo pode atrapalhar o time de Marcelo Oliveira. O Palmeiras promete atacar o rival com um futebol veloz e envolvente. A derrota por 2 a 1 no Maracanã no primeiro confronto colocou pressão no time paulista, que também perdeu fôlego no Campeonato Brasileiro e corre risco de não conseguir vaga na Libertadores do ano que vem por nenhum dos dois caminhos. O Palmeiras não se manifestou sobre o estado do gramado do seu estádio. Até terça-feira, 37 mil ingressos haviam sido vendidos. Vitória de 1 a 0 classifica o Palmeiras. 2 a 1 leva o jogo para os pênaltis. Empate é do Flu.