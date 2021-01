Palmeiras terá de quebrar invencibilidade do Corinthians para voltar à briga

O Palmeiras jogou muito bem diante do Grêmio, criou chances até para golear, mas acabou com o sentimento de derrota após levar o 1 a 1. Com o tropeço, não depende mais de suas forças no Brasileirão e, para voltar à briga, terá de acabar com a série invicta do rival Corinthians nesta segunda-feira.

O Palmeiras entrou diante do Grêmio com dois jogos a menos que o líder São Paulo e nove pontos atrás, com o confronto direto por fazer. Agora, a distância é de oito pontos e o jogo diante do Corinthians virou decisão caso o time queira "ganhar tudo" nessa reta final. Está nas decisões da Libertadores e Copa do Brasil e ainda sonhando com o Brasileirão.

Para o clássico, o técnico Abel Ferreira perdeu o lateral-direito Marcos Rocha, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mayke e Gabriel Menino disputam a vaga. Ambos, porém, podem iniciar o jogo, caso o treinador opte pela manutenção do prata da casa no meio-campo.

Gabriel Menino foi poupado diante do Grêmio exatamente para estar "inteiro" no dérbi, novamente no Allianz Parque. Além dele, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano também ganharam descanso. Entraram apenas nos minutos finais.

Auxiliar técnico de Abel Ferreira, João Martins foi quem falou após o duelo com o Grêmio, nesta sexta-feira. Mas não cravou o time titular no clássico. Os jogadores passarão por avaliação física, sobretudo os que enfrentarem os gaúchos. Só jogará quem não tiver risco de lesão muscular.

"Nós definimos o time titular de acordo com os que estão melhor preparados para cada jogo. Olhamos e vemos os melhores preparados em todos os níveis, fisicamente e taticamente", afirmou o auxiliar.

Abel Ferreira definirá a escalação no treino de domingo, véspera do clássico. Até lá, o Palmeiras comemora o resgate do bom futebol diante do Grêmio, apesar do tropeço no fim. "A obrigação do Palmeiras é entrar em todos os jogos para ganhar e foi o que fizemos (diante do Grêmio). Os jogadores sabiam que tinham que ser rigorosos e intensos. Foi o que fizeram e estão todos de parabéns", elogiou João Ferreira.