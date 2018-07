Palmeiras terá desfalques de Marcos Assunção e Correa

Assunção foi cortado por causa de um inchaço no joelho direito. Ele já vinha atuando no sacrifício há alguns jogos e chegou a ser dúvida para o duelo contra o Coritiba na quinta-feira. Correa, por sua vez, passou a reclamar de dores na coxa direita no treino deste sábado.

Sem os dois veteranos, o treinador contará com apenas dois volantes entre os relacionados: João Denoni e Márcio Araújo. A lista de machucados, que já contava com Valdivia, ganhou também a companhia de Maikon Leite. O atacante também vinha jogando com dores e será preservado para poder tratar lesão na coxa esquerda.

Em compensação, Kleina poderá contar com Juninho, que era desfalque quase certo para este fim de semana. O lateral-esquerdo treinou normalmente neste sábado, sem sentir dores, e foi confirmado no time. Suspenso na rodada passada, Artur retoma seu lugar na outra lateral.

A novidade na posição será o retorno de Fabinho Capixaba á lista de relacionados. O lateral, reintegrado recentemente ao elenco principal, deverá ficar no banco de reservas diante do Náutico. Capixaba não entra em campo com a camisa do Palmeiras desde o dia 15 de julho de 2009. Depois desta partida, ele foi emprestado para diversos times até retornar ao Palmeiras neste ano.

Além dos desfalques por lesão, o treinador palmeirense terá três baixas por suspensão: Henrique, Daniel Carvalho e Maurício Ramos.

Confira os jogadores relacionados para o jogo deste domingo:

Goleiros: Bruno e Raphael Alemão;

Laterais: Artur, Fabinho Capixaba, Juninho e Leandro;

Zagueiros: Thiago Heleno, Román e Leandro Amaro;

Volantes: João Denoni e Márcio Araújo;

Meias: Tiago Real, Patrik, Mazinho e Patrick Vieira;

Atacantes: Luan, Obina, Vinícius e Betinho.