Palmeiras terá desfalques importantes para enfrentar o Vasco, em Volta Redonda

O Palmeiras terá desfalques importantes na equipe que tentará a reabilitação no Campeonato Brasileiro diante do Vasco, neste domingo, às 16 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 20.ª rodada da competição. O jogo também será o primeiro do time após a traumática eliminação na Copa Libertadores nas cobranças de pênaltis para o Barcelona, de Guayaquil, do Equador, na última quarta-feira, em São Paulo.

O técnico Cuca comandou um treinamento na manhã deste sábado para ajustar os titulares que entrarão em campo para confrontar o time cruzmaltino. Após orientar algumas jogadas específicas e ensaiar os últimos detalhes para o jogo, o treinador liberou o grupo para um recreativo.

O goleiro Jaílson está fora do time por quatro semanas devido à uma lesão no quadril. Em seu lugar, entrará Fernando Prass, que reassumirá a posição de titular durante esse período. O meia Dudu, que sentiu uma lesão muscular no jogo contra os equatorianos, também ficará afastado por cerca de um mês. Já o zagueiro colombiano Mina, que quebrou um osso (quinto metatarso) do pé esquerdo na mesma partida, permanecerá aproximadamente três meses fora da equipe.

Mas a comissão técnica palmeirense tem outros atletas com problemas físicos. O lateral-direito Mayke e o zagueiro Juninho sofreram entorse no tornozelo e seguem em tratamento. O meio-campista Moisés, que fez ótimas atuações nas duas últimas partidas, será preservado devido a um trauma sofrido no joelho esquerdo, o mesmo que operou e o deixou seis meses afastado dos gramados.

O Palmeiras ocupa a quarta colocação no Brasileirão com 32 pontos e busca a 20.ª vitória diante do Vasco - 12.º lugar na tabela de classificação, com 24 pontos - jogando no Estado do Rio de Janeiro. Na história dos confrontos, foram 19 vitórias, 13 empates e 22 derrotas do Palmeiras como visitante em 54 jogos disputados contra o clube carioca.