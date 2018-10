Palmeiras terá de mudar a defesa para enfrentar o Ceará

O Palmeiras terá de fazer mudanças na zaga para defender a liderança do Campeonato Brasileiro na próxima partida diante do Ceará, domingo, no Pacaembu.

Com três cartões amarelos, o zagueiro Gustavo Gómez e o volante Thiago Santos terão de cumprir suspensão automática. No meio, Felipe Melo deverá ocupar a vaga. Na defesa, as principais opções para formar dupla com Luan são Antônio Carlos e Edu Dracena.

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na tarde desta terça-feira após a folga na segunda-feira. O time soma 14 jogos de invencibilidade no Brasileirão. Só no segundo turno foram oito vitórias e dois empates.

O atacante Miguel Borja continua com a seleção colombiana. Com uma lesão na panturrilha direita, Marcos Rocha continua em recuperação. A imprensa acompanhou apenas 30 minutos do treino físico.

Os jogadores receberam a visita do ex-atacante Edu Bala. O ídolo do Palmeiras fez 472 jogos pelo clube (de 1969 a 1978), com 75 gols marcados. Ele se destacou na Academia, conquistando três títulos brasileiros (1969, 1972 e 1973) e três títulos paulistas (1972, 1974 e 1976). Todos os atletas que estavam em campo para uma atividade física foram até Edu Bala e cumprimentaram o palmeirense.