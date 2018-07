Palmeiras terá Mendieta e Ananias contra o Joinville

SÃO PAULO - O Palmeiras tem duas mudanças na escalação da equipe que vai enfrentar o Joinville, nesta terça-feira, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O meia Mendieta e o atacante Ananias assumem as vagas de, respectivamente, Valdivia e Alan Kardec. Ambos estão suspensos por terem levado o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Paraná, no sábado.

O técnico Gilson Kleina comandou um treino tático na tarde desta segunda-feira na Academia de Futebol. Na atividade, Mendieta e Ananias treinaram entre os titulares e a maior parte do tempo foi dedicado à parte defensiva. Além do posicionamento na marcação da saída de bola, os jogadores praticaram repetidas vezes escanteios e bolas paradas. Inclusive foi em uma cobrança de falta que o time levou o gol do Paraná na última partida.

Além dos suspensos Valdivia e Alan Kardec, o time não vai poder contar com o volante Eguren, que viajou para defender a seleção uruguaia, e o atacante Vinícius, que sente dores no tornozelo e no joelho direitos. A equipe deve ser escalada com: Fernando Prass; Luis Felipe, Vilson, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Charles, Wesley e Mendieta; Leandro e Ananias.