Palmeiras terá Mendieta no lugar de Valdivia nesta quarta-feira

SÃO PAULO - Ao contrário do jogo passado, contra o Goiás, quando não quis dar pistas sobre o time que iria jogar, o técnico interino do Palmeiras, Alberto Valentim, comandou um treinamento coletivo nesta terça-feira e, sem mistérios, definiu a equipe que enfrenta o Sampaio Corrêa, às 22 horas desta quarta-feira, no Pacaembu, pela Copa do Brasil.

Em comparação ao time da partida passada, a única alteração é a entrada de Mendieta no lugar de Valdivia, que já se apresentou na seleção chilena para iniciar a preparação para a Copa do Mundo.

Em relação aos desfalques, a novidade é o zagueiro Victorino, que não foi para o campo nesta terça e ficou na academia fazendo fortalecimento muscular preventivo para evitar lesões. O goleiro Fernando Prass continua fora (fratura no cotovelo direito) e o meia Bruno César (lesão no adutor da coxa esquerda) também continuam fora. Bruno César correu em volta do gramado e pode voltar a treinar com bola ainda essa semana.

Durante o treino tático comandado por Alberto, o treinador formou dois times e orientou a equipe em relação a movimentação, principalmente no ataque. O time titular e que deve enfrentar o Sampaio Corrêa foi Fábio; Wendel, Marcelo Oliveira, Lúcio e William Matheus; Renato, Wesley e Mendieta; Leandro, Diogo e Henrique.

Para avançar na Copa do Brasil, o Palmeiras precisa vencer por 1 a 0 ou por uma diferença de dois gols caso o Sampaio Corrêa balance as redes. Se o placar for 2 a 1 para o time alviverde, o confronto irá para os pênaltis.