Palmeiras terá mudanças na defesa, e sistema ofensivo gera dúvidas

O Palmeiras terá mudanças na defesa para enfrentar o Avaí, no domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Marcos Rocha cumpriu suspensão no empate com o Athletico-PR e retornará ao time na vaga de Jean. Na zaga, Gustavo Goméz recebeu o terceiro cartão amarelo e deve ser substituído por Luan.

O técnico Mano Menezes ainda pode promover outras mudanças na equipe. O treinador tem alternado os jogadores do sistema ofensivo, tanto os meias quanto os centroavantes.

Contra o Athletico-PR, por exemplo, Zé Rafael foi titular. Lucas Lima o substituiu no decorrer da partida. Há ainda a opção por Gustavo Scarpa, que vinha sendo o preferido do treinador em outros jogos.

No ataque, Deyverson, Borja e Henrique Dourado disputam uma vaga. Deyverson foi titular em Curitiba e marcou o gol de empate por 1 a 1 na Arena da Baixada. A tendência é de que ele permaneça na equipe.

A preparação para a partida contra o Avaí tem início na quarta-feira, já que o elenco folga nesta terça. O Palmeiras está em segundo lugar do Campeonato Brasileiro, com dez pontos a menos que o líder Flamengo.