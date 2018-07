Palmeiras terá neste mês o retorno de 13 jogadores que estavam emprestados

Embora a torcida do Palmeiras aguarde a contratação de reforços para o técnico Cuca, o trabalho da diretoria também tem sido em outra frente neste mês. O período é de uma nova "safra" de negociações para recolocar em outras equipes jogadores que estiveram emprestados recentemente para a disputa de campeonatos estaduais. Entre 30 de abril e 1º de junho, 13 atletas devem se reapresentar.

Desta remessa de retornos, um dos primeiros a ser negociado foi o atacante Luan. Após ter disputado o Paulista pelo Red Bull, o jogador se apresentou ao América-MG, para a disputa da Série B do Brasileiro. O próximo da lista deve ser o goleiro Fábio. Revelado nas categorias de base e titular em algumas partidas em 2014, ele esteve recentemente no Oeste e agora deve se juntar ao São Bento, do Brasileiro da Série C.

No próximo mês, junho, o clube deve ter o retorno de mais dois nomes. O meia Jobson retorna da passagem pela Ferroviária e o zagueiro argentino Tobio, cedido ao Boca Juniors. A diretoria tem resolvido o caso desses jogadores pouco a pouco. Na maioria, os atletas voltam à Academia de Futebol para treinar em horário separado do elenco profissional.

Goleiros

Alemão - 31/5

Fábio - 10/5

Vagner - 7/5

Laterais

Guilherme - 8/5

Léo Cunha - 10/5

Meias

Juninho - 30/4

Mazinho - 10/5

Patrick Vieira - 7/5

Renato - 1/6

Atacantes

Artur - 8/5

Gabriel Leite - 7/5

Kaue - 8/5

Luan - 10/5