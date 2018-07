Palmeiras terá novidades no uniforme para o clássico com o Corinthians

O Palmeiras terá novidades na camisa do clássico com o Corinthians, domingo, às 17 horas, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro. A principal é a mudança no patrocinador master, que será "Vestibular 2018 FAM" em razão da realização do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) no mesmo dia da partida.

O logotipo da FAM estará na parte frontal da camisa e também na parte posterior, logo acima do número. Já a marca Crefisa ficará na barra, tanto na frente quanto na parte traseira.

Além disso, alguns cursos oferecidos pela instituição estarão na área destinada aos nomes dos jogadores. A ação de marketing tem como objetivo mostrar a diversidade dos cursos da FAM e atrair novos alunos, mostrando o bom relacionamento que existe entre o clube e seus patrocinadores.

Quem é sócio do programa de sócio-torcedor Avanti ou associado do clube ou mesmo funcionário do Palmeiras conta com 25% de desconto nas mensalidades dos cursos presenciais.

O uniforme com essas características também será utilizado pelo Palmeiras no duelo contra o Vitória, no próximo dia 8, em Salvador (BA). O clássico deste domingo é fundamental para as pretensões do time alviverde no Campeonato Brasileiro. Com cinco pontos de desvantagem (59 a 54), a equipe busca a vitória para se aproximar do líder Corinthians na reta final da competição.