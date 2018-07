Palmeiras terá Patrick Vieira, mas perde Maurício Ramos

Patrick Vieira desfalcou o time contra o Flamengo, na última rodada do Brasileirão, por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo. Já Maurício Ramos estava atuando com dores na coxa esquerda nos últimos jogos e o departamento médico resolveu que ele terá de fazer tratamento para se recuperar, tirando-o do duelo com Atlético-GO.

No total, o Palmeiras tem 13 desfalques. São quatro jogadores suspensos: o atacante Barcos, o zagueiro Román, o atacante Luan e o volante Márcio Araújo. E outros nove machucados: volante Wesley (lesão muscular na coxa esquerda), o volante Marcos Assunção (dores no joelho direito), o volante João Denoni (luxação acrômio clavicular direita), o zagueiro Henrique (trauma na região da costela), o meia Valdivia (lesão no joelho esquerdo), o meia Daniel Carvalho (lesão no músculo anterior da coxa direita), o meia Tiago Real (luxação no ombro direito), o lateral-esquerdo Fernandinho (se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo) e o zagueiro Maurício Ramos (dores musculares).

O lateral-esquerdo Leandro se recuperou de dores na coxa direita, mas, sem ritmo de jogo, dificilmente atua no domingo. Assim, o técnico Gilson Kleina terá trabalho para montar o time do Palmeiras para enfrentar o Atlético-GO.