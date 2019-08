Palmeiras terá pelo menos três mudanças para jogo contra o Grêmio, no sábado

O técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, vai precisar fazer no mínimo três mudanças para escalar o time para o jogo do próximo sábado contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. As suspensões por cartão para o volante Felipe Melo, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o meia Zé Rafael são alterações obrigatórioas a serem realizadas em comparação ao time que entrou em campo no último domingo, contra o Bahia.

Felipe Melo foi expulso ainda no primeiro tempo da partida e deve dar lugar a Thiago Santos no setor do meio-campo. Já os outros dois suspensos terão de cumprir a punição pelo acúmulo de três cartões amarelos. Na lateral, Diogo deve ser substituído por Victor Luís, enquanto Zé Rafael possivelmente vai dar lugar a Gustavo Scarpa ou a Raphael Veiga.

Uma quarta alteração pode ser o zagueiro Vitor Hugo. Depois de reestrear contra o Bahia, o defensor sentiu uma lesão no abdômen. A tendência é, inclusive, Felipão promover mais outras mudanças no time, para poupar alguns dos principais jogadores para a partida seguinte, contra o mesmo Grêmio, também em Porto Alegre, só que por outra competição, a Copa Libertadores.

⚽️⚽️⚽️ Bora ver como foram os 3 gols marcados pelo Verdão! Confira os melhores momentos na TV Palmeiras/FAM ➤ https://t.co/lGG2v6RBaX#AvantiPalestra pic.twitter.com/5VHTDwgipV — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 13, 2019

O Palmeiras entra em campo no sábado, às 21h, e depois reencontra o mesmo adversário na terça, às 21h30, pela partida de ida das quartas de final da competição. O encontro de volta será na semana seguinte, no estádio do Pacaembu.