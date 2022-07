Palmeiras terá público recorde no Allianz Parque em clássico com o São Paulo na Copa do Brasil

O Allianz Parque registrará na noite desta quinta-feira a quebra do recorde de público da arena em jogos de futebol desde sua inauguração. O clássico entre Palmeiras e São Paulo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, terá ao menos 41.260 espectadores. A bola rola a partir das 20h, e o clube alviverde precisa reverter a derrota sofrida no Morumbi, por 1 a 0. Em caso de empate, o clube tricolor fica com a vaga. Vitória palmeirense simples, leva o jogo para os pênaltis.

O público desta noite superará o recorde de dezembro de 2018, no jogo da entrega da taça do título do Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras venceu o Vitória, por 3 a 2. Na ocasião, 41.256 pessoas compareceram ao Allianz Parque para comemorar o deca do torneio nacional, sacramentado na rodada anterior, em vitória em São Januário sobre o Vasco.

Leia Também Palmeiras e São Paulo tiram lições de clássicos passados para avançar na Copa do Brasil

Na atual temporada, o melhor público que o Palmeiras teve no Allianz Parque foi no empate sem gols com o Atlético-MG pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. 40.235 pessoas apoiaram os comandados de Abel Ferreira diante de um dos principais adversários dos últimos anos.

Esta quinta-feira marca um novo encontro entre Palmeiras e São Paulo em 2022. Será o quinto jogo entre os dois rivais no ano. Pelo Campeonato Paulista, as equipes se enfrentaram na decisão. O Palmeiras conseguiu impedir uma derrota que parecia certa após perder o jogo de ida por 3 a 1. O time alviverde fez 4 a 0 e ficou com a taça.

Quem avançar do clássico Choque-Rei se juntará a Corinthians, Flamengo, Fluminense, Atlético Goianiense, Athletico-PR e Fortaleza nas quartas de final da Copa do Brasil.