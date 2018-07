Palmeiras terá que pagar por vandalismo na Arena Corinthians

Além da derrota em campo, o Palmeiras vai ter prejuízo na conta bancária como saldo do clássico deste domingo contra o Corinthians. Isso porque a torcida alviverde quebrou várias cadeiras no estádio Itaquerão e caberá à diretoria do time visitante pagar a conta, conforme acordo feito entre as duas diretorias antes da partida.

Na noite deste domingo, não era possível saber a quantidade de cadeiras quebradas ou pichadas. "Só posso dizer que são muitas", disse uma funcionária do setor de manutenção do Corinthians. Nesta segunda-feira um representante do Palmeiras vai acompanhar a vistoria no setor em que ficaram os palmeirenses para tomar conhecimento do saldo dos atos de vandalismo. Depois deverá ser divulgado balanço e também quanto o Palmeiras terá de pagar.

A quebradeira ocorreu de forma mais ostensiva a partir do final do clássico, enquanto os palmeirenses esperavam para ser escoltados pela PM até a estação Dom Bosco da CPTM, de onde iriam para a Barra Funda. Mais exaltados, alguns torcedores, após quebrar cadeiras, gritavam: "Coloca na conta do Nobre (Paulo Nobre, presidente do clube)".

No setor destinado às organizadas do Corinthians também era possível ver algumas cadeiras danificadas, mas em número muito menor do que no local em que ficaram os palmeirenses. O site Meu Timão fez uma gravação de parte do prejuízo após a partida.

