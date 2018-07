Palmeiras terá reforço de 5 'profissionais' na Copa SP

Ao contrário do resto do elenco profissional que já ganhou férias no último domingo, um dia depois da última partida da equipe no Campeonato Brasileiro (derrota para o Santos por 3 a 1, na Vila Belmiro), esses cinco atletas mal tiveram tempo para descansar e nesta segunda-feira já se apresentarão com o resto do time júnior, na Academia de Futebol. Após alguns dias de treino, eles vão folgar apenas nas festas de fim de ano (Natal e Réveillon).

O time do técnico Narciso estreia no dia 5 de janeiro contra o Confiança-SE, na Arena Barueri. Fluminense-PI e Barueri completam o grupo U. Apesar de Bruno Oliveira, Luiz Gustavo, Bruno Dybal, Diego Souza e Vinícius terem "voltado" ao time de base, ele devem ter lugar garantido com o treinador Gilson Kleina após a competição. Afinal, o Palmeiras dispensou 20 jogadores nos últimos dias e precisa de gente para compor elenco em 2013.