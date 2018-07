Palmeiras terá reservas no domingo e treino em Atibaia antes da Libertadores

O técnico Cuca, do Palmeiras, revelou nesta sexta-feira o planejamento da equipe para os próximos dias. O elenco vai se organizar em duas frentes, uma com os reservas para enfrentar no domingo o Atlético-PR, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, enquanto outro grupo, o dos titulares, descansa para jogar na quarta-feira, contra o Barcelona, do Equador, pela Copa Libertadores.

Os jogadores irão para Atibaia, no interior de São Paulo, no domingo à noite, para na segunda-feira treinarem em dois períodos, sem a presença da imprensa. "É importante ir lá para se aclimatar. Não teria a necessidade porque a condição aqui é boa, mas mudar o ambiente e buscar algo que te faz lembrar de coisas positivas, faz bem", disse o treinador. Já na terça, o time volta a treinar em São Paulo.

Inicialmente o treinador pensou em passar uma semana em Atibaia para se preparar para o jogo da Libertadores. Cuca, porém, mudou de ideia e reduziu o tempo de concentração. A mesma cidade já recebeu o Palmeiras em outros momentos decisivos, como antes da final da Copa do Brasil de 2015 e dos jogos finais do Brasileiro de 2016. "Lá não vamos ter outra coisa a não ser ficar entre nós e falar sobre o jogo. Atibaia nos traz um ar positivo", afirmou.

O time fez um treino fechado na tarde desta sexta-feira e ao fim do trabalho, Cuca explicou em entrevista coletiva que quem jogará contra o Atlético-PR, não será titular contra o Barcelona. O treinador vai dar oportunidades a alguns reservas e deseja no segundo tempo colocar Moisés. O meia se recuperou de cirurgia no joelho esquerdo, não atua desde fevereiro e estará à disposição.

A possível formação titular para domingo deve ter: Fernando Prass; Fabiano, Edu Dracena, Juninho e Michel Bastos; Jean (Gabriel Furtado), Tchê Tchê e Raphael Veiga (Zé Roberto); Érik, Keno e Borja. Já para a segunda partida das oitavas de final da Copa Libertadores, a escalação possível será: Jailson; Mayke, Luan, Mina e Egídio; Thiago Santos, Bruno Henrique e Guerra; Róger Guedes, Dudu e Deyverson.