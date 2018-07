Palmeiras terá time alternativo e estreia de Bruno Henrique contra o Grêmio

O Palmeiras fez um treino fechado à imprensa na manhã desta sexta-feira no estádio do Pacaembu, véspera da partida contra o Grêmio, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo sem revelar a escalação nem permitir acesso ao trabalho, o técnico Cuca deu em entrevista coletiva algumas informações sobre o time, como, por exemplo, a confirmação de que o volante Bruno Henrique vai estrear.

O jogador veio do Palermo, da Itália, e treina há cerca de dez dias com os companheiros. "Dentro de uma análise feita por nós, vamos com um time alternativo para enfrentar o Grêmio. Temos o desgaste do jogo de quarta-feira, mais uma viagem longe para fazer", disse o treinador em referência, ao deslocamento rumo ao Equador. O Palmeiras tem compromisso pela Copa Libertadores em Guayaqui, quarta, contra o Barcelona.

"Será uma partida interessante, porque são dois grandes elencos. Estamos a seis pontos do Grêmio. Vamos tentar de todas as formar diminuir para três, até para encostar na liderança também", disse. O Palmeiras, que no meio de semana empatou em 3 a 3 com o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, vem de três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. O último resultado foi a vitória de domingo sobre a Ponte Preta, por 2 a 1.

Com o zagueiro Mina, o meia Guerra e o volante Tchê Tchê suspensos, o treinador prometeu apostar em uma formação modificada. A tendência é o Palmeiras ser escalado com: Fernando Prass; Fabiano (Mayke), Luan, Juninho e Egídio; Bruno Henrique, Michel Bastos e Raphael Veiga; Érik, Keno e Borja.