Palmeiras terá três mudanças na formação para jogo com o Paraná

O técnico interino Wesley Carvalho terá de mexer em pelo menos três posições para definir o Palmeiras no jogo com o Paraná, no Allianz Parque, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Um problema muscular e duas suspensões forçam modificações no time para a primeira partida depois da demissão do técnico Roger Machado, na última quinta-feira.

A derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, teve a expulsão do zagueiro Edu Dracena no fim e o terceiro cartão amarelo para Felipe Melo. Os dois devem ser substituídos respectivamente por Thiago Martins e Thiago Santos. A partida acabou também com um problema muscular de Marcos Rocha. O lateral não tem lesão, porém será poupado e vai dar lugar a Mayke.

A partida contra o Paraná já tem 27 mil ingressos vendidos antecipadamente. Contratado como novo técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari ainda não assumiu o cargo e se apresenta ao clube apenas na próxima semana. O treinador passou os últimos dias em Portugal, onde resolveu problemas pessoais e recebeu propostas das seleções do Egito e da Coreia do Sul.

O Palmeiras vai fechar a preparação para o jogo com um treino fechado na manhã deste sábado, na Academia de Futebol. Depois do Paraná, a equipe tem como compromisso seguinte a Copa do Brasil. O jogo de ida das quartas de final da competição será na quinta-feira, contra o Bahia, em Salvador.