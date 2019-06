Palmeiras terá uma semana de folga durante a Copa América

O técnico Luiz Felipe Scolari anunciou, após a vitória sobre o Athletico-PR neste sábado, que os jogadores do Palmeiras terão uma semana de folga, disputarão amistosos e treinarão em dois turnos durante a parada do Campeonato Brasileiro em razão da disputa da Copa América.

Quinta-feira, o líder do Campeonato Brasileiro encara o Avaí, no Allianz Parque, na nona e última rodada antes do início do torneio de seleções. No retorno da competição, na décima rodada, em 14 de julho, o time de Felipão encara o São Paulo, no Morumbi.

"Daremos a partir do jogo contra o Avaí, sete dias (de folga). Voltamos no dia 21, em princípio. No dia 29, se não me engano, temos jogo-treino contra o Oeste. No dia 3, outro amistoso contra o Guarani, em Campinas. Os trabalhos serão efetuados a partir da volta dos atletas, em algumas oportunidades em dois turnos. Vamos nos preparar essa volta", afirmou.

No segundo semestre, além do Brasileirão, o Palmeiras também terá pela frente a sequência da Copa do Brasil e da Libertadores. O adversário nas quartas de final do torneio nacional será conhecido através de sorteio, marcado para segunda-feira. Na competição continental, o rival nas oitavas de final será o Godoy Cruz, em duelos marcados para os dias 23 de julho, na Argentina, e 30, em São Paulo.