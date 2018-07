Palmeiras terá Valdivia em confronto direto com o Coritiba no Sul

Um dos discursos mais batidos entre os boleiros é a história de que "cada jogo é uma decisão". Mas, pela situação de Palmeiras e Coritiba na tabela de classificação, não existe outra forma para explicar a partida que será disputada neste domingo, às 19h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times vivem situação preocupante e o derrotado ficará muito mais perto do rebaixamento do que no grupo de elite.

Situação um pouco melhor vive o Palmeiras, que soma 39 pontos e começou a rodada na 14.ª colocação, um ponto a mais que o rival paranaense, melhor time dentro da zona da degola. Caso os comandados de Dorival Júnior sejam derrotados, é preciso uma combinação de resultados para se manter fora do bloco dos quatro últimos.

O curioso é que até há poucas rodadas, tudo parecia que seria um fim de ano tranquilo para o Palmeiras. O clube chegou a abrir cinco pontos de distância da zona de rebaixamento e o assunto já começava a ser o rumo da próxima temporada. Mas foram três derrotas consecutivas e tudo mudou.

Dorival Júnior e a diretoria resolveram fechar o time, até mesmo para a imprensa. Na quinta-feira, sexta e sábado, ninguém do clube concedeu entrevistas e as atividades de sexta e sábado sequer foram abertas aos jornalistas. Na sexta-feira, a delegação antecipou a viagem para Curitiba e a intenção da diretoria era tentar manter a concentração total dos atletas, dando ainda a ideia mais clara de uma verdadeira decisão.

O fato é que o elenco não está rachado, pelo menos por enquanto, mas alguns atletas têm a consciência de que o time só vai conseguir evitar uma nova queda caso se dedique muito e compense a falta de técnica com determinação. "Não adianta ficarmos lamentando os pontos que perdemos. O jogo desse domingo passa a ser uma decisão para nós e precisamos entender isso", alertou o treinador.

Dorival Júnior não terá o volante Marcelo Oliveira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o zagueiro Tobio, com dores musculares. Somam-se à lista de desfalques Eguren, Rodolfo e Leandro, que só voltam no ano que vem. Por outro lado, Lúcio retorna após quatro rodadas sem ficar nem sequer no banco de reservas por sentir uma tendinite no joelho direito e neste período ainda pegou uma virose. Outro retorno confirmado é o do meia Valdivia, que passou por um teste nesse sábado e foi liberado para o jogo

Quanto ao time que começa a partida, Dorival Júnior deve mexer no setor defensivo. Lúcio entra na vaga de Tobio e no meio, Washington, Renato e Bruninho disputam a posição deixada por Marcelo Oliveira. A tendência é que a marcação seja o ponto principal da equipe, que é a mais vazada do campeonato, com 53 gols sofridos.