Palmeiras terá volta de 9 emprestados no fim do ano

SÃO PAULO - Como acontece em todo fim de temporada, a torcida tenta se lembrar de quem pertence ao clube e quem pode retornar de empréstimo para o próximo ano. O palmeirense está ansioso por reforços. No total, o clube conta com 11 jogadores espalhados pelo País, mas a lista não arranca suspiros nem da comissão técnica nem da diretoria. Nove deles retornarão à Academia de Futebol no fim de dezembro para definir suas situações em 2013.

A tendência é aproveitar apenas dois jogadores desse grupo, fazer alguns testes com alguns deles e dispensar o restante. Da lista, o grande reforço para 2013 deve ser o volante Souza, que faz um bom Campeonato Brasileiro pelo Náutico. Ele tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2013 e está certo para a próxima temporada.

Outro que se junta ao elenco para a Segundona é o polivalente Wendel. O jogador, que atua em várias posições, mas tem como prioridade a função de volante, também possui contrato até o fim da próxima temporada e é uma das apostas do técnico Gilson Kleina, que anteriormente o levou para a Ponte Preta. Os atletas novamente observados serão o goleiro Deola, hoje no Vitória, com chance de ficar no Palmeiras já que Bruno está longe de ser unanimidade no clube, e o lateral-esquerdo Gerley, que atuou pouco pelo time até ser emprestado para o Bahia, onde também não conseguiu ter uma boa sequência.

O restante da lista dos emprestados deve ser liberado. O zagueiro Maurício, que está no Joinville e ficou famoso por trocar socos com o atacante Obina em 2009, em um jogo contra o Grêmio, tem contrato até o fim deste ano e o vínculo não será renovado. O mesmo deve ocorrer com o volante Chico, que está no Coritiba. Fabinho Capixaba, Tinga, Daniel Lovinho, Tadeu e Vitor não ficarão no clube. Os quatro primeiros até fazem parte do elenco, pois retornaram de empréstimo antes mesmo do término do contrato, mas apenas participam dos treinos e não estão sendo aproveitados por Kleina. A ideia da diretoria é usá-los como moeda de troca para novas contratações.

Confira a lista, a situação de cada um, clubes atuais e tempo de contrato:

Quem fica:

Souza: destaque do Náutico. Tem contrato até dezembro de 2013

Wendel: disputa posição na Ponte Preta. Contrato até dezembro de 2013

Quem faz testes:

Deola: titular do Vitória na Série B. Tem contrato até dezembro de 2015

Gerley: pouco aproveitado no Bahia. Tem contrato até julho de 2014

Quem não deve ficar:

Tinga: dispensado pelo Ceará, voltou ao Palmeiras em setembro e chegou a ficar no banco na última partida. Tem contrato até junho de 2015

Fabinho Capixaba: dispensado pelo Criciúma, também voltou em setembro e tem vínculo até abril de 2013

Daniel Lovinho: voltou de empréstimo do Terengganu, da Malásia. Seu contrato vai até dezembro de 2013

Tadeu: dispensado pelo Grêmio Barueri, é outro que treina com os profissionais desde setembro. Seu vínculo se encerra em junho de 2013

Vitor: compõe o time do Goiás. Tem contrato até dezembro de 2013