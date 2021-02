Palmeiras termina Mundial em quarto, sem fazer gols: veja os melhores memes

A pior campanha de um time sul-americano em Mundiais da Fifa, sem fazer gols: obviamente, os rivais do Palmeiras não deixaram passar a oportunidade de fazer piadas e memes com o time alviverde após o revés do time alviverde para o Al-Ahly nos pênaltis.

Após perder para o Tigres por 1 a 0 no tempo normal no último domingo, os alviverdes entraram em campo para a disputa do terceiro lugar contra o time egípcio, campeão da Liga dos Campeões da África. Em mais uma atuação ruim, o Palmeiras não conseguiu abrir o placar e a partida foi para as penalidades.

Nas cobranças, Rony, Luiz Adriano e Felipe Melo perderam e, apesar de dois desperdícios dos atletas egípcios, o Palmeiras acabou no quarto lugar. Confira as melhores piadas e memes.

No tour Casa do Povo você conhece os bastidores da Neo Química Arena e vê de pertinho as taças dos Mundiais! Aproveite que neste fim de semana abrimos mais horários pra Fiel! Quem vem?https://t.co/kGC8xEbxND pic.twitter.com/JTPbixz4Oz — Neo Química Arena (@NeoQuimicaArena) February 11, 2021

“O Palmeiras é o Brasil no Mundial” Felipe Melo perde pênalti Brasileiros: pic.twitter.com/KEL3WfzG31 — BRASILEIRÃO DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) February 11, 2021

Se o Palmeiras nao tivesse nem viajado, chegaria em quarto lugar. entao fica ai minha reflexão sobre sustentabilidade. — Rogerinho do Ingá (@caitomainier) February 11, 2021

Chegou a hora de passar a coroa! pic.twitter.com/GMslvzyeBK — De Sola (@desolaoficial) February 11, 2021

Surpreendeu um total de 0 pessoas kkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/9A9p3wBhYh — BRASILEIRÃO DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) February 11, 2021

Vídeo exclusivo dos melhores momentos do Palmeiras no Mundial de Clubes! pic.twitter.com/n85EClI9T7 — De Sola (@desolaoficial) February 11, 2021

PORRA FELIPE MELLO pic.twitter.com/wyx4NO1ICd — Soltaram, Lucas Marino (@paisoltaram) February 11, 2021

Ainda bem que a gente nem ligou muito pra esse Mundial... pic.twitter.com/OQtAci6TC7 — De Sola (@desolaoficial) February 11, 2021

Pitbull de raça pic.twitter.com/mBkiKYmHOa — BRASILEIRÃO DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) February 11, 2021

Desafio novo: Assista a cobrança de pênalti do Rony sem rir pic.twitter.com/m3iQ1kXkcj — Bola Fora (@oficialbolafora) February 11, 2021

Será que o Neto ficou feliz com o pênalti do Felipe Melo kkkkkkkk pic.twitter.com/88sXil1LFN — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) February 11, 2021

Quando um GOLEIRO tem mais gols do que um time em uma competição... pic.twitter.com/ytTun0RW74 — De Sola (@desolaoficial) February 11, 2021

SIM KKKKKKKKKK pic.twitter.com/dYIeX9pEWJ — BRASILEIRÃO DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) February 11, 2021

Começaram achando que ia ganhar mundial em cima do Bayern. A realidade, terminou em quarto lugar sem fazer nenhum gol no Mundial. pic.twitter.com/GoxphSkTFI — BRASILEIRÃO DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) February 11, 2021

Eu zoei muito quando o Inter perdeu pro Mazembe Zoei muito quando o Galo perdeu do Raja Zoei muito quando o Santos foi goleado pelo Barcelona Mas hoje quero pedir desculpas POIS TEMOS UM NOVO VENCEDOR EM VERGONHA EM MUNDIAL O primeiro 4º colocado sul-americano do mundial — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) February 11, 2021

URGENTE! Palmeiras muda vôo de volta pic.twitter.com/EiQ7HtYsPQ — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) February 11, 2021

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK PIADA DEMAIS pic.twitter.com/EnB0v2AJ5H — BRASILEIRÃO DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) February 11, 2021

MUNDIAL DO CLUBES Missão do Palmeiras: acabar com o piada de “não tem mundial Resultado do Palmeiras: nasceram mais piadas — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) February 11, 2021

GOLS EM MUNDIAIS DE CLUBES Romarinho: 1 Palmeiras: 0 pic.twitter.com/2e50pV0g43 — Bola Fora (@oficialbolafora) February 11, 2021

Que vexame do Verdão lá no Qatar! pic.twitter.com/SDopXCtJt4 — De Sola (@desolaoficial) February 11, 2021

"jogamos contra um time que de certa forma deu trabalho pro Bayern" KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK A JUSTIFICATIVA QUE O CIDADÃO DÁ PRA ESSE VEXAME KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — memes futebolisticos Especialista em BBB (@Mfutebolisticos) February 11, 2021

Ficamos em quarto lugar, respeita! pic.twitter.com/nJ6HTYZIKT — De Sola (@desolaoficial) February 11, 2021