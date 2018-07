Palmeiras testa dupla de volantes contra o Oeste pelo Paulista

O Palmeiras terá em campo hoje à noite contra o Oeste, pela primeira vez, os dois volantes considerados titulares pelo técnico Marcelo Oliveira. Depois de ficar fora no empate com o São Bento, Arouca foi relacionado e vai atuar ao lado de Jean. O técnico aguardou duas partidas para escalá-los juntos principalmente porque Jean iniciou os treinos depois dos companheiros. A negociação para trazê-lo do Fluminense demorou para se concretizar. O Palmeiras, em certo momento, até desistiu da contratação. O volante só se apresentou para iniciar pré-temporada em Itu no dia 14 de janeiro, uma semana após dos demais.

A opção por Arouca e Jean não significa que os dois serão intocáveis ao longo da temporada. A principal preocupação é ajustar o comportamento defensivo da equipe. Nenhum dos dois volantes tem uma característica de marcação forte. Para o início do jogo, Marcelo Oliveira definiu que Arouca fica um pouco mais, com Jean ganhando liberdade para ir ao ataque. Segundo o técnico, o ex-jogador do Fluminense tem mais qualidade no passe e finaliza melhor do que o companheiro. Gabriel, que ainda recupera a condição física depois da grave lesão que sofreu no joelho esquerdo no ano passado, está inscrito no Paulistão e será uma opção de marcação.

"O Arouca é um jogador de muita qualidade, e o Marcelo já disse que quer escalá-lo com o Jean, então vai ser uma oportunidade para eles se firmarem", comentou o goleiro Fernando Prass.

Robinho e Dudu mais uma vez vão tentar confundir a marcação com troca de posição. Robinho começará o jogo aberto pela direita, mas durante a partida irá para o meio e Dudu tentará as jogadas de velocidade pela direita. Gabriel Jesus jogará na esquerda e Barrios será a referência no ataque.

Marcelo Oliveira fará duas alterações na defesa em relação à última rodada. Condenado pelo erro no segundo gol da equipe de Sorocaba, o zagueiro Leandro Almeida perde o lugar para Roger Carvalho - que será titular pela primeira vez. De volta após ser poupado, Zé Roberto entra na lateral-esquerda no lugar de Egídio.

DESFALQUE

Pelo lado do Oeste, Mazinho será o desfalque porque há um acordo entre os clubes para ele não atuar por estar emprestado ao time de Itápolis pelo Palmeiras. Com isso, Patrick e João Gabriel disputam a vaga para jogar ao lado de Ricardo Bueno. O técnico Renan Freitas aposta nos meias Renan Mota, revelado pelo Santos, e Marcelinho Paraíba, o veterano de 40 anos.