Palmeiras testa força em Ribeirão Preto com formação modificada

Logo no segundo jogo do ano o Palmeiras terá a oportunidade de provar que o elenco é bom o suficiente para mudar o time sem perder a força. Depois da vitória por 3 a 1 sobre o Santo André, na quinta-feira, a equipe vai passar por modificações para enfrentar o Botafogo neste domingo, às 17h, em Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista.

+ Tabela do Campeonato Paulista 2018

+ Clube mantém disputa aberta no gol

O técnico Roger Machado decidiu há alguns dias que vai promover mudanças para a partida. Com o Palmeiras ainda sem ritmo depois da pré-temporada, o plano é escalar os titulares de acordo com desgaste sofrido no jogo anterior. Vai a campo quem estiver mais descansado.

"Essas partidas iniciais são muito importantes, mas extremamente desgastantes. A pré-temporada foi boa, mas apertada", disse o treinador, em referência ao período de preparação de apenas 15 dias.

O Palmeiras procura conseguir a segunda vitória no ano confiante no projeto realizado pela diretoria para o elenco. O clube pregou nos últimos anos a importância de ter uma equipe reserva à altura da formação titular, para que fosse possível revezar titulares sem cair a qualidade. No ano passado a proposta falhou em alguns momentos, principalmente quando foi preciso priorizar a Copa Libertadores e os resultados foram ruins com os reservas em campo no Brasileiro.

O treinador mostrou estar seguro sobre o rendimento do time em Ribeirão Preto. "Nossas primeiras escolhas deram certo. Isso passa uma boa impressão, principalmente para o torcedor e para o grupo de trabalho", comentou.

A formação palmeirense para a partida foi preparada sob mistério. O time fez o último treino na manhã de sábado na Academia de Futebol, sem a presença dos jornalistas. Um dos prováveis poupados é o zagueiro Antônio Carlos, que deixou a última partida com cãibras.

O Botafogo, que perdeu na estreia por 2 a 0 para o Bragantino, tenta dar a volta por cima. O técnico Léo Condé terá somente uma alteração para fazer, com a entrada do atacante Bruno Moraes, que não estreou ainda porque aguardava a documentação ser regularizada.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X PALMEIRAS

BOTAFOGO: Tiago Cardoso; Diego Tavares, Naylhor, Plínio e Peri; Carlos Henrique, Diones, Willian Oliveira e Dodô; Bruno Moraes e Jheimy. Técnico: Léo Condé.

PALMEIRAS: Jailson; Mayke, Luan, Juninho e Victor Luís; Thiago Santos, Tchê Tchê e Guerra; Dudu, Willian e Borja. Técnico: Roger Machado

Juiz: Raphael Claus.

Local: Santa Cruz, em Ribeirão.

Horário: 17h.

Na TV: Globo.