Palmeiras testa garotos na partida contra o Cruzeiro

Felipão tenta tirar a pressão de cima da equipe, mas nem por isso deixa de cobrar. Quer os garotos com responsabilidade, independentemente qual for o resultado. "Quero que eles joguem normalmente, que tenham entusiasmo", pediu. "Só quero saber se posso contar com eles no ano que vem". A maioria dos titulares iniciaram o período de 30 dias de férias na última quinta-feira.

Jogadores como Patrik, Fernando, Vinicius e Luís Felipe sonham com novas chances. Felipão, no entanto, faz um alerta. "Com as oportunidades, eles vão fazer a vida deles. Mas já aviso: eles não vão ser a solução para o clube", falou.

O fato de o jogo ser contra um time que ainda luta pelo título é bom, segundo Felipão. "A gente vai ver em que nível eles (os jovens) respondem e se podem fazer parte do grupo do ano que vem", avisou, mandando um recado para o Cruzeiro. "A gente vai engrossar um pouco no domingo", falou, esperando acabar com a sequência de três jogos sem vitória no Brasileiro - derrotas para Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Fluminense.