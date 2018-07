Palmeiras testa nova fase contra o Vitória em Salvador

SÃO PAULO - Após vitórias sobre Goiás e Sampaio Corrêa, ambas no Pacaembu, o Palmeiras neste domingo tem o seu primeiro grande desafio após a saída de Gilson Kleina: enfrenta o Vitória, às 19h30, no estádio de Pituaçu, em Salvador. A equipe baiana não faz um Brasileiro de encher os olhos, mas geralmente cria muita dificuldade para os adversários quando joga em casa.

As duas equipes vivem momentos parecidos. Vão a campo com técnicos interinos e em busca de afirmação. O curioso é que Kleina, demitido do Palmeiras, é um dos cotados do Vitória, que também cogita Vanderlei Luxemburgo, uma das opções alviverde.

A semelhança entre as equipes não param por aí. Os interinos resolveram dar mais espaço para a garotada. No Palmeiras, Fábio e Renato se tornaram titulares e a equipe baiana aposta em Matheus Salustiano, José Wellison e Mauri.

Em relação ao Palmeiras, a equipe conseguiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil na última quarta-feira, mas sofreu para derrotar o Sampaio Corrêa, apesar do placar de 3 a 0. A partida fez Alberto identificar alguns erros e ele promete uma postura diferente hoje, mesmo sendo fora de casa. "A gente não vai jogar com a defesa lá atrás. Já somos, pelo estilo dos jogadores, um time ofensivo, que toca a bola e tem bons atacantes. Então não podemos mudar a característica."

Por isso, Alberto vai manter a formação com três atacantes mesmo sem poder contar com Leandro, que está com a seleção brasileira sub-21 para a disputa de um torneio na França. Marquinhos Gabriel deve ser o escolhido para o setor. Assim, ele e Diogo vão cair pelas pontas e Henrique continuará centralizado no ataque.

A preocupação está nas laterais, onde William Matheus, com uma entorse no tornozelo direito, e Wendel, com dores musculares, estão fora do jogo. Juninho deve entrar no lado esquerdo e na direita, por falta de opção, Tiago Alves deve ser o improvisado.

No Vitória, o técnico Carlos Amadeu não poderá contar com o lateral Ayrton, o zagueiro Luiz Gustavo e o atacante Vinícius, jogadores que pertencem ao Palmeiras, e com o atacante Souza, que cumpre suspensão.

ADEUS DE ALBERTO?

O Palmeiras deve formalizar até terça-feira uma proposta para Dorival Júnior ou Ricardo Gareca, de acordo com o treinador que o presidente Paulo Nobre entender ser o ideal. A diretoria acredita que poderá ter tudo sacramentado até quarta-feira e assim já ter um comandante para dirigir o time no dia seguinte, contra o Figueirense.

Gareca ganhou força nos últimos dias e a confiança em um acerto financeiro é grande. O problema é a concorrência do Racing, da Argentina, e Universidad do Chile. Já Dorival tem maior identificação com o clube. Vanderlei Luxemburgo corre por fora, mas com pequenas chances de acerto.

POR DENTRO DO JOGO

SEM TIRAR O PÉ

Primeiro jogo fora de casa, Alberto Valentim deve manter a mesma formação dos últimos jogos, com três atacantes. Diogo e Marquinhos Gabriel vão jogar pelas pontas e abastecer o artilheiro Henrique.

SEGURANÇA

Fábio tem se destacado e passado maior confiança para o time. Hoje deve ser bastante acionado.

CORRERIA

Com um time bem jovem, o Vitória vai apostar na velocidade para tentar surpreender.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA: Wilson; Nino, Matheus Salustiano, Rodrigo Defendi e Juan; Neto Coruja, José Wellison, Mauri, Caio e Marquinhos; Alan Piero

Técnico: Carlos Amadeu

PALMEIRAS: Fábio; Tiago Alves, Lúcio, Marcelo Oliveira e Juninho; Renato, Wesley, Mendieta e Marquinhos Gabriel; Diogo e Henrique

Técnico: Alberto Valentim

JUIZ: Leandro Pedro Vuaden (RS)

LOCAL: Pituaçu, em Salvador

HORÁRIO: 18h30

TRANSMISSÃO: SporTV