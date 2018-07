Palmeiras testa nova formação tática e aposta em Lúcio contra o Comercial

SÃO PAULO - O jogador mais experiente e famoso contratado para o ano do centenário estreia nesta quinta-feira pelo Palmeiras. O zagueiro Lúcio será titular contra o Comercial, em Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista, partida que servirá para o técnico Gilson Kleina avaliar o setor defensivo da equipe.

Aos 35 anos, o zagueiro não atua desde julho, quando foi afastado do elenco do São Paulo por atos de indisciplina e passou a treinar separado. "Ele está bem tranquilo para a estreia, muito confiante e estamos certos que ele vai ajudar muito a nossa equipe", disse nesta quarta-feira o atacante Leandro, que vê Lúcio como exemplo para os demais jogadores palmeirenses.

O zagueiro busca corresponder a expectativa de ser o xerife do time e de quebra, apagar a passagem ruim pelo clube do Morumbi. A primeira oportunidade para ele vem já no segundo jogo do sua nova equipe na temporada, período marcado por testes em busca de ajustes na formação e expectativa pela chegada de reforços.

O treino desta quarta-feira foi uma prova de como Kleina está disposto a fazer experiências. Na atividade tática, testou a formação da equipe tanto no 4-2-3-1 como no 3-5-2, esquema utilizado na maior parte do tempo. Lúcio, Marcelo Oliveira e Henrique, de líbero, formaram o trio defensivo.

Nesse esquema, Kleina fica precavido de expor a defesa, pois Lúcio e Henrique gostam de apoiar o ataque. Ao colocar Marcelo Oliveira pela esquerda, também dá mais liberdade para o ala Juninho apoiar.

Enquanto o técnico já escala a defesa com as opções que considera ideais, do meio para a frente a situação é inversa. Valdivia, por exemplo, só retorna ao time no domingo, Mendieta continua machucado e Diogo também fica fora. Titular na estreia contra o Linense, o atacante está com dores no quadril após ter sofrido pancada no treino de segunda-feira.

Por isso, no ataque Alan Kardec terá a companhia de Serginho, que no jogo do último fim de semana foi testado como lateral-direito. Leandro fica como opção no banco de reservas.

COMERCIAL

O adversário tem uma equipe com peças experientes. O goleiro é Júlio Sérgio, de 35 anos, que foi bicampeão brasileiro pelo Santos como reserva e defendeu no futebol italiano o Roma e o Lecce.

O técnico é Toninho Cecílio, zagueiro do Palmeiras nas década de 1980 e 1990. Entre as opções do elenco, está o meia Roger Guerreiro, que passou por Corinthians e Flamengo para depois ser naturalizado e defender a seleção da Polônia na Eurocopa de 2008.

FICHA TÉCNICA

COMERCIAL X PALMEIRAS

COMERCIAL: Júlio Sérgio; Grafite, Reniê, Edimar e Willian Simões; Xaves, Marcus Winícius e Cacá; Marcelo Toscano, Cassiano Bodini e Macena. Técnico: Toninho Cecílio.

PALMEIRAS: Fernando Prass; Lúcio, Henrique e Marcelo Oliveira; Wendel, Renato, Wesley, Mazinho e Juninho; Serginho e Alan Kardec. Técnico: Gilson Kleina.

Árbitro - Welton Orlando Wohnrath (SP); Horário - 21h; TV - SporTV; Local - Estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto (SP)