Palmeiras testa reforços em derrota no jogo-treino

No primeiro tempo do jogo-treino, Gilson Kleina armou o Palmeiras com Bruno; Serginho, Paulo Henrique, Vitor Luis e William Matheus; França, Felipe Menezes e Patrick Vieira; Rodolfo, Diogo e Vinicius. Depois, na segunda etapa, ele optou por Fábio; Emanuel, Augusto, Paulo Henrique e Vitor Luis; Josimar, Patrick Vieira, Mendieta e Bruno César; Diogo e Miguel.

Foi a chance, portanto, de observar Bruno César, principal reforço do Palmeiras na temporada, que vem treinando para melhorar a forma física. Diante do Jeonbuk, o meia mostrou uma boa movimentação e tentou organizar as jogadas de ataque, mas deixou claro que ainda sente falta de ritmo de jogo. Assim, a sua estreia deve demorar um pouco mais para acontecer.

Neste domingo, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Audax, a partir das 17 horas, no Pacaembu, pela sétima rodada do Paulistão. Único ainda com 100% de aproveitamento no campeonato, o time de Gilson Kleina ocupa a liderança isolada do Grupo D, com 18 pontos.